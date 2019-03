Mohamed Ghozlane : Le marathon de Rabat s'est taillé une place de choix dans l'agenda international d'athlétisme

Au fil des éditions, le marathon international de Rabat, qui souffle cette année sa 5ème bougie, s'est taillé une place de choix dans l'agenda mondial d'athlétisme, a affirmé, mardi à Rabat, le secrétaire général de la Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA), Mohamed Ghozlane.

Lors d’une conférence de presse de présentation de la 5ème édition, M. Ghozlane a estimé que malgré un climat plutôt défavorable, la quatrième édition de ce marathon a connu une participation record, soit 20.000 athlètes contre 7.800 l'année précédente.

"Grâce à la participation de champions mondiaux, dont des recordmans, le marathon international de Rabat est devenu le premier rendez-vous d'athlétisme en Afrique", s’est-il félicité.

De son côté, le directeur technique national, Ayoub El Mendili, a souligné que l'édition 2019 de ce marathon réunira une panoplie de champions des quatre coins du monde, disant s'attendre à ce que des records soient battus à cette occasion.

En effet, plusieurs champions ont confirmé leur présence, notamment l’Ethiopien Chele Dechasa (02.06.33), le Marocain Mustapha El Aziz (02.07.55) et les Kényans Sammy Kigen (02.08.05) et Japhth Kosgei (02.08.11), a-t-il fait savoir, ajoutant que la Kényane Sylvia Kibet (02.26.16), l’Ethiopienne Sechale Dalasa (02.26.27) et la Marocaine Fatiha Benchatki (02.40.04) seront les têtes d'affiche chez les dames. Depuis sa première édition de 2015, le marathon international de Rabat, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est devenu un rendez-vous incontournable des amoureux de cette discipline alliant exploit sportif et découverte des différents paysages qu’offre la ville de Rabat.

Pour rappel, la quatrième édition du marathon de Rabat avait été remportée par l’Ethiopien Assefa Bantayehu et la Kényane Lydia Cheromei.