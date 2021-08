Mohamed Bouhafsi ghosté par un joueur du PSG

Avant de rejoindre à la rentrée l’équipe de C à vous sur France 5 – ainsi que la nouvelle émission politique de France Télévisions -, Mohamed Bouhafsi s’est replongé dans ses souvenirs footballistiques dans l’After foot de Gilbert Brisbois et Daniel Riolo. Ce dernier est d’ailleurs au cœur d’une des anecdotes racontées par la nouvelle recrue de France Télévisions.



Revenant sur ses débuts de journaliste, Mohamed Bouhafsi avoue que son credo était alors «d’étendre son réseau et de récupérer le plus de sources possibles». En 2014, il réalise ainsi un joli coup en arrivant à s’entretenir directement avec un joueur du Paris Saint-Germain, le « graal» pour lui qui pointe du doigt « ce vestiaire si fermé depuis l'arrivée des Qatariens». Coup de chance supplémentaire, l’entente est plus que cordiale avec le joueur parisien, à tel point que ce dernier l’a présenté à sa famille. «On s'appelait tout le temps, pour parler de tout et de rien, refaire le monde. Avant que ce monde s'écroule», raconte-t-il à la revue trimestrielle.