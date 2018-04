Mohamed Benabdelkader reçoit le ministre burundais de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi

L'expérience du Maroc en matière de réforme de l'administration publique constitue «un modèle à suivre» en Afrique, a souligné, vendredi à Rabat, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi du Burundi, Félix Mpozeriniga, en visite dans le Royaume.

Lors de ses entretiens avec le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, le ministre burundais a salué les chantiers lancés par le Maroc pour moderniser son administration publique et améliorer les prestations fournies aux usagers.

Après avoir affirmé la volonté de son pays d'asseoir un cadre de coopération bilatérale, M. Félix Mpozeriniga a exprimé le souhait de son pays de tirer profit de l’expérience marocaine dans ce domaine.

Pour sa part, Mohamed Benabdelkader s'est félicité des relations d’amitié unissant les deux pays, soulignant le rôle fondamental de l'administration dans le développement économique et social.

Il a également relevé que cette rencontre vient couronner le protocole-cadre de coopération liant les deux pays dans les domaines de la fonction publique, signé en janvier 2011, reflétant ainsi le choix stratégique du Royaume de renforcer la coopération Sud-Sud et de consolider la fraternité, l'amitié et la solidarité avec les pays africains.

Il a, par ailleurs, exposé les réformes administratives menées par le Maroc et axées sur la transformation numérique, la transformation organisationnelle, la transformation éthique et la transformation managériale.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont décidé de mettre en place un cadre juridique de coopération bilatérale portant sur l'amélioration de la gestion de la relation avec les citoyens, la valorisation du capital humain et l'instauration de mécanismes de bonne gouvernance.