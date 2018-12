Mohamed Benabdelkader : L’accent sera mis sur les «Front office» de l’administration publique

Une étude a été lancée, lundi à Fès, pour l’élaboration de la cartographie des services administratifs rendus aux citoyens et ce, à l’initiative du ministère de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique.

Cette étude qui sera réalisée, dans un premier temps, au niveau de la région de Fès-Meknès par un bureau d’étude spécialisé, vise l’élaboration d’une cartographie sur l’état des lieux des bureaux «front office» dans les administrations publiques. Elle fait partie du programme d’amélioration de l’accueil, un des piliers de la réforme de l’administration.

Intervenant à cette occasion, le ministre délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, a indiqué que le choix de Fès-Meknès est motivé par le fait qu’elle occupe la troisième place quant au nombre des fonctionnaires (12 %) après les régions de Rabat-Kénitra et Casablanca-Settat, et dispose de tous les critères scientifiques pour mener à bien cette étude.

Cette étude est nécessaire pour le gouvernement en ce sens qu’elle devra orienter son action en ce qui concerne la réforme de l’administration, a-t-il souligné, ajoutant qu’après une série de réformes, «l’accent sera mis pour la première fois sur les « Front office ».

Les efforts de réforme de l’administration doivent se distinguer en matière d’accueil, qui devrait se faire selon des normes respectant le droit des usagers à l’accès à l’information et à l’orientation, a-t-il dit, faisant remarquer que le concept du service administratif et par conséquent le citoyen, sont au centre de la réforme de l’administration.

Après avoir mis l’accent sur l’importance de la loi relative à l’accès à l’information approuvé en mars dernier, le responsable gouvernemental a souligné la nécessité que l’ensemble des acteurs «œuvrent pour la mise en place d’un nouveau concept de service administratif d’autant plus que l’Etat est engagé dans une réforme ambitieuse visant la réconciliation entre le citoyen et l’administration».

De son côté, le wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, a indiqué que cette étude ambitionne de dresser un état des lieux du service administratif rendus au citoyen dans la perspective d’élaborer des propositions pour contribuer au processus de la réforme de l’administration.

L’amélioration de la qualité du service administratif est l’un des grands chantiers auquel S.M le Roi Mohammed VI accorde un intérêt particulier en ce sens qu’il constitue le secteur le plus sollicité par les citoyens, a-t-il souligné en appelant l’ensemble des responsables de la région à adhérer à ce projet ambitieux en facilitant la tâche du bureau d’étude concerné.

Selon le ministère, une telle étude éclairerait davantage sur les pistes de réflexion déjà entamées concernant la simplification, la dématérialisation, la mise en place d’un baromètre ou l’accueil des usagers. Elle va couvrir l’ensemble des administrations et établissements publics fournissant un service public en front office. Une couverture qui sera menée progressivement sur trois années.

Le gouvernement considère dans ce sens que l’amélioration de la qualité du service public occupe une place centrale dans les politiques de réforme des services publics et demeure une préoccupation fondamentale dans l’action quotidienne de l’administration et des collectivités locales.