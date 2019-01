Mohamed Ben Abdelkader s’entretient avec le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader, s'est entretenu, lundi, avec le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Philippe Courard, dans le cadre d'une visite de travail qu'il effectue cette semaine dans la capitale belge dans la perspective du renforcement du partenariat bilatéral.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, les deux parties ont souligné l'attachement du Maroc et de la Belgique à aller de l'avant dans leur coopération exemplaire, après une année particulièrement riche en activités au service de la promotion des échanges dans différents domaines.

« Il y a un très grand attachement entre le Maroc et la Belgique, en particulier la Wallonie et la communauté francophone belge », a indiqué M. Courard qui s'est félicité, dans une déclaration à la MAP à l'issue de cette rencontre, du bilan de la coopération bilatérale en 2018, que la Belgique a choisi d'en faire une année Focus sur le Maroc.

Pour le président du Parlement de la communauté française de Belgique, 2019 s'annonce aussi bien chargée, avec des rencontres parlementaires, gouvernementales et citoyennes qui devraient se multiplier entre les deux pays, à commencer par la visite prévue, les 18 et 19 février prochain à Bruxelles, d'une délégation de députés marocains, invités à réfléchir avec leurs homologues wallons et francophones sur la thématique de l'enseignement, une préoccupation fondamentale pour le monde entier, et examiner les moyens pour "être plus performants et permettre de mieux encadrer notre jeunesse".

Et d'ajouter que la visite de M.Ben Abdelkader "est une belle opportunité de passer des messages qui vont dans le sens de plus de collaboration, plus de partage d'information sur toute une série de thématiques (culture, enseignement, etc.), parce que globalement on se rend compte qu'au-delà des spécificités de chaque pays, les préoccupations sont similaires, nos populations ayant les mêmes attentes".

Pour sa part, le ministre délégué en charge de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de sa visite en cours à Bruxelles, qui vise le renforcement de la coopération entre le Maroc et la communauté francophone de Belgique et qui sera couronnée par la signature, jeudi, d'une convention de partenariat avec son homologue wallon André Flahaut, portant sur la Fonction publique et la transition numérique.

M.Ben Abdelkader a indiqué que sa rencontre avec le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles lui a donné l'occasion de s'informer de l’expérience belge, en particulier sur le plan institutionnel et législatif.

"Il s'agit d'une belle expérience de vivre en commun, ce qui est très intéressant d'autant plus que nous sommes en pleine dynamique de la mise en œuvre du processus de la déconcentration administrative au Maroc", a-t-il dit.

Lors de cette visite, le ministre délégué aura des rencontres avec plusieurs responsables de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec lesquels il échangera, entre autres, sur la simplification administrative, la refonte du système de la Fonction publique, et plus globalement, sur le renforcement des rapports de coopération et d'amitié entre les deux pays.