Mohamed Amine Benhachem aux commandes de l’OCK

L’Olympique Club de Khouribga qui a beaucoup souffert la dernière saison et frôlé la relégation en se classant 12ème au Botola Pro Maroc Telecom vient de signer un contrat de trois saisons avec le cadre national Mohamed Amine Benhachem. Ce dernier, qui s’est séparé de l’OCS, remplace le coach français Bernard Simondi engagé la saison dernière pour repêcher l’OCK de la relégation.

Le nouvel entraîneur et son staff ont supervisé une première séance d’entraînement lundi de l’équipe khouribguie, dans le cadre de la préparation de la prochaine saison.

A rappeler que Mohamed Amine Benhachem avait coaché plusieurs clubs marocains tels que Chabab Houara (2008/2009), Aït Melloul (2011/2012), AS Salé (2013/2014), l’IRT (2009/2010 et (2014/2015) et l’Olympique de Safi durant deux saisons et avec qui il a réalisé de bons résultats.

Par ailleurs, et en préparation pour la prochaine saison, l’OCK a recruté pour deux ans, le joueur Mehdi El Halki. La nouvelle recrue, âgée de 26 ans, ex-joueur du Kawkab de Marrakech, occupe le poste d’attaquant. Le montant de ce transfert n’a pas été dévoilé. Il s’agit du deuxième joueur à renforcer les rangs de l’OCK après le portier Salah Eddine Chihab qui avait signé un contrat de trois ans avec le club phosphatier.