Mobilisation, organisation et ouverture : Les clés pour une victoire de l’USFP en 2026

2026, c’est bientôt, est-on tenté de dire. L’heure de voter pour élire les députés de la Nation s’approche. Derrière chaque candidat potentiel à ces élections, il y a un parti politique, avec une histoire, un projet de société, des valeurs et des convictions.



Dans cette mêlée de partis, l’Union socialiste des forces populaires se démarque par les nombreux sacrifices de ses militants, par leurs importantes contributions dans l’élargissement des libertés publiques et par leur rôle non négligeable dans l’émancipation des valeurs de justice sociale. Ce qui n’est pas le cas de la plupart des autres partis.

Cela étant, l’on ne peut passer sous silence à un moment aussi stratégique pour notre pays la décomposition du champ politique qui est due, du moins en partie, à un affaiblissement des partis politiques.



Dans un tel contexte, la responsabilité de l’USFP est éminemment stratégique. Compte tenu des défis auxquels notre pays est confronté, l’USFP doit s’atteler dès à présent à la mise en place d’une stratégie efficace devant lui permettre d’occuper une place de premier plan dans la formation du prochain gouvernement.



Pour y parvenir, le parti doit s'appuyer sur trois piliers essentiels : la mobilisation, l'organisation et l'ouverture. D’autant plus que dans un paysage politique où il n’est pas toujours facile de faire entendre sa voix, où les compétitions s’annoncent fortes et où certains acteurs n’hésiteront pas à recourir à des moyens et des subterfuges peu avouables, il est indispensable pour l’USFP d'adopter une approche proactive. L'expérience des élections passées, notamment celles de 2021, a montré que la préparation à ce genre d’exercice doit débuter des années avant.



De même, une attention particulière doit être accordée à l’élaboration d’une feuille de route pour l’ensemble des militants définissant les lignes directrices qui doivent guider leurs actions en amont et tout au long des échéances électorales. Ces deux éléments se sont avérés déterminants pour obtenir des résultats conséquents.



Un programme électoral ambitieux et une stratégie d'engagement structurée



L'élaboration d'un programme électoral pertinent doit démarrer le plus tôt possible. Ce programme doit répondre aux attentes des citoyens et s'adapter aux mutations sociales et économiques du pays. Il est essentiel d'impliquer toutes les instances du parti à travers une approche participative : consultations avec les bureaux régionaux et provinciaux, dialogues avec la société civile et débats ouverts sur les priorités nationales.



En parallèle, une feuille de route précise doit être établie pour structurer les actions sur le terrain, fixer des étapes claires et évaluer régulièrement les progrès réalisés. Un suivi rigoureux garantira l'efficacité des stratégies mises en place et permettra d'ajuster les efforts en fonction des réalités du terrain.



Encourager l'inscription sur les listes électorales : Un défi majeur



L'un des enjeux majeurs des prochaines élections est l'inscription des citoyens sur les listes électorales. En 2021, le taux de participation a été de 50,35%, en hausse par rapport aux 43% de 2016, mais qui demeure insuffisant, notamment chez les jeunes. Près de 66% des 18-25 ans ne se sont pas inscrits sur les listes électorales ou n'ont pas voté.



Pour remédier à ce problème, l'USFP doit mener une campagne nationale de sensibilisation, combinant actions de terrain, communication digitale et partenariats avec les associations et les universités. Il est crucial d'expliquer aux citoyens, en particulier aux jeunes, l'importance de leur vote et son impact sur leur avenir.



Moderniser et renforcer les structures du parti



Un parti bien organisé est un parti performant. L'USFP doit renforcer ses structures internes en assurant une meilleure coordination entre ses différents échelons. Un travail de formation des militants et des cadres du parti permettra d'améliorer la transmission des messages et d'optimiser l'engagement de chaque membre. Une communication fluide entre la direction et la base militante est essentielle pour assurer la cohérence et l'efficacité de la campagne électorale.



Une mobilisation continue pour rétablir la confiance des citoyens



L'erreur fréquente des partis politiques est de ne se mobiliser que pendant les périodes électorales. Or, la présence sur le terrain doit être permanente. L'USFP doit multiplier les rencontres avec les citoyens, organiser des débats et utiliser les médias traditionnels et digitaux pour maintenir une interaction régulière avec la population.

Un dialogue direct et constant avec les citoyens permettra de mieux comprendre leurs attentes et d'y répondre de manière plus efficace. En renforçant cette proximité, le parti pourra progressivement regagner la confiance perdue et réaffirmer son rôle dans le paysage politique.



Une opposition forte et proactive : Proposer des alternatives crédibles



Dans un contexte marqué par des difficultés économiques et sociales, les forces d’opposition doivent faire entendre leur voix, à travers un discours clair, homogène, argumenté et proposant des alternatives réalistes. A cet effet, l'USFP est bien positionné. Il s’est frotté à la réalité du terrain, grâce aux responsabilités gouvernementales qu’il a déjà assumées, et il ne manque pas de cadres en mesure de produire des avis avérés. Ces deux éléments le prédisposent à jouer pleinement son rôle de force d’opposition constructive.



La création de groupes de réflexion au sein du parti, chargés d'étudier les grandes questions nationales et de proposer des pistes de réflexion à même d’aider à définir des scénari pour pallier les difficultés auxquelles notre pays est confronté, permettra de renforcer la qualité du débat politique et d'affirmer la légitimité du parti comme force de proposition.



Sélectionner des candidats compétents et engagés



Le choix des candidats est un élément crucial pour convaincre les électeurs. L'USFP doit s'assurer que ses représentants soient compétents, intègres et proches des citoyens. Une sélection rigoureuse, basée sur des critères transparents, renforcera la confiance des électeurs et améliorera l'image du parti.



Il est également nécessaire de lutter contre l'opportunisme politique, notamment le changement d'affiliation entre élections, qui nuit à la crédibilité des partis et à la stabilité du paysage politique.