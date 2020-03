Mobilisation générale à l’hôpital Moulay Ali Chérif d’Errachidia

Comme le reste des hôpitaux du Maroc, le centre hospitalier régional Moulay Ali Chérif à Errachidia a mobilisé les moyens humains et matériels nécessaires et mis en place une organisation spécifique pour faire face au coronavirus.

L’objectif est d’hospitaliser les éventuels patients atteints du coronavirus dans des conditions normales.

Le directeur du Centre hospitalier régional Moulay Ali Chérif d’Errachidia, Mohamed Adil Hassouna, a indiqué que l’hôpital compte actuellement 20 lits réservés aux éventuels cas de personnes atteintes de coronavirus.

Il a précisé, dans une déclaration à la MAP, que 10 de ces lits sont destinés à l’isolement des patients, alors que les 10 autres, équipés du matériel médical le plus moderne, sont réservés à la réanimation des malades éventuels.

Il a également fait savoir, dans le même contexte, que le personnel médical, infirmier et technique mobilisé a été formé à la prise en charge des cas des malades atteints du nouveau coronavirus.

Il a indiqué que quatre personnes sont admises actuellement au Centre hospitalier régional Moulay Ali Chérif à Errachidia au service d’isolement, précisant qu’une seule d'entre elles est un cas confirmé de contamination au coronavirus.

Le directeur de l’hôpital a souligné que le patient atteint de coronavirus admis en isolement répond bien au traitement, alors que les trois autres personnes admises sont dans l’attente des résultats de leurs analyses médicales pour déterminer si elles sont contaminées au virus ou non.

Les services du ministère de la Santé au niveau de la province d’Errachidia poursuivent leurs efforts pour assurer les prestations médicales au profit des citoyens et les sensibiliser aux dangers du nouveau coronavirus (Covid-19).

La délégation provinciale de la santé à Errachidia a ainsi pris plusieurs mesures de prévention et d’encadrement de ses équipes de médecins et d’infirmiers pour prendre en charge les possibles cas d’infection du Covid-19, ainsi que de sensibilisation de la population aux dangers de ce virus et aux moyens de s’en protéger.