Mobilisation des services de santé à Zagora

Les services du ministère de la Santé au niveau de la province de Zagora sont mobilisés et à pied d’œuvre pour la mise en œuvre des mesures prises pour faire face et sensibiliser aux dangers du nouveau coronavirus (Covid-19).

En application des instructions du ministère de la Santé, la Délégation provinciale de ce département à Zagora a adopté, en coordination avec les autorités locales, une série de mesures de protection et de prévention destinées à faire face au Covid-19.

A cet effet, l’hôpital Edderrak à Zagora est totalement mobilisé pour la prise en charge des possibles cas de contamination au Coronavirus, a indiqué le délégué provincial de la Santé à Zagora, Moulay Essahid, précisant que sept lits de cette structure sanitaire sont réservés à de tels cas.

Il a expliqué, dans une déclaration à la MAP, que ces lits sont équipés de tout le matériel médical nécessaire pour la prise en charge des cas de personnes atteintes de coronavirus, ainsi que de caméras pour surveiller les patients.

Il a indiqué aussi qu'une équipe de la médecine militaire est en train de soutenir les cadres de la médecine civile au niveau de la province de Zagora dans la délicate mission de lutte contre la propagation du coronavirus.

Le responsable a fait savoir qu’un staff de cadres médicaux, infirmiers et techniciens est mobilisé au niveau de l’hôpital Edderrak de Zagora pour assurer le suivi médical des éventuels cas de contamination au Coronavirus, ajoutant que d’autres médecins et infirmiers travaillant dans le territoire de la province peuvent prendre part aussi à cette mission en cas de nécessité.

Par ailleurs, Moulay Essahid a fait savoir que le seul cas confirmé jusqu’à présent de contamination au Coronavirus dans la province de Zagora est celui d’une personne issue de la commune d’Agdez, soulignant que l’état de santé de ce patient est "stable".

Deux autres cas possibles ont été placés en isolement sous contrôle médical, dans l’attente des résultats de leurs analyses médicales pour déterminer s’ils sont contaminés au virus ou non, a-t-il ajouté.

Moulay Essahid a mis en exergue le degré élevé de mobilisation et de responsabilité dont fait preuve le personnel médical, infirmier et technique de la Délégation provinciale de la Santé à Zagora pour la mise en œuvre de la stratégie visant à faire face à la propagation du Covid-19.

Il a appelé les habitants de la province de Zagora à se conformer strictement aux mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour contribuer activement aux efforts visant la protection de leur santé.

Le Covid-19 est une nouvelle souche de coronavirus qui n’a encore jamais été identifiée chez l’homme.

Ses symptômes comprennent des troubles respiratoires, de la fièvre, une toux, un essoufflement et des difficultés respiratoires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut entraîner notamment une pneumonie ou un syndrome respiratoire aigu sévère.