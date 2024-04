Mobilisation de la FDT et de l’USFP pour la célébration de la Journée internationale du travail

Les préparatifs de la célébration du 1er Mai de cette année vont bon train à travers toutes les préfectures et provinces du Royaume, notamment via une mobilisation et un déploiement inédits conjoints des directions de la Fédération démocratique du travail et de l’Union socialiste des forces populaires, ayant choisi comme devise à cet égard : « Mobilisation continue pour faire face aux plans liquidateurs et immuniser les acquis ».



Ainsi, à Tétouan, une rencontre de mobilisation a été initiée par Youssef Aïdi, secrétaire général de la FDT en concertation avec Mohamed El Memouhi, secrétaire régional de l’USFP de la région du Nord, de même que la ville des travailleurs, Khouribga a connu des préparatifs similaires encadrés par Abderrahim Laâbaïd, membre du Bureau central de la FDT et Noureddine Ezzebdi, secrétaire régional de Khénifra-Béni Mellal.



Le siège de Rabat a également connu le même élan de mobilisation et de déploiement à cette occasion avec un rassemblement encadré par les membres du Bureau central de la centrale syndicale, Mohamed Nouiga et Redouane Ech-Cherkaoui avec la participation d’un grand nombre d’acteurs usfpéistes et de membres de la FDT.



Il convient d’indiquer que dans le cadre de tous ces préparatifs, les membres de la Fédération démocratique du travail, en concertation avec les Ittihadies et Ittihadis de la région de Casablanca-Settat ont convenu d’organiser un meeting au siège central de Rabat à l’occasion de la commémoration de la Journée internationale du travail, et ce en application des recommandations de la note conjointe du Bureau central de la centrale syndicale (FDT) et du Secrétariat régional de l’Union socialiste des forces populaires.



Par ailleurs, il a été décidé d’organiser les manifestations de célébration du 1er Mai cette année conjointement par la FDT et l’USFP à la suite d’un accord entre les deux organisations à l’issue du dernier Congrès de la centrale syndicale.



Cette dernière fustige particulièrement l’exclusion injustifiée par le gouvernement de sa représentation au dialogue social, en dépit de sa représentativité acquise et avérée dans les secteurs de la fonction publique de même qu’elle dénonce le désengagement de l’Exécutif dans des secteurs vitaux tels que la santé publique et la justice, entre autres.



D’autre part, le Bureau central de la Fédération démocratique du travail a émis un « Appel du 1er Mai 2024 » à l’adresse de l’ensemble de la classe des travailleurs dans la fonction publique, les secteurs public et privé et celui agricole.



Dans un communiqué rendu public par ladite instance syndicale, il a été souligné que la célébration de la Journée internationale du travail intervient cette année dans le contexte d’une conjoncture sociale très critique marquée particulièrement par un recul manifeste du pouvoir d’achat et l’absence de toute mesure qui viendrait délivrer les couches salariales de la spirale infernale de dégradation de la situation sociale des travailleurs de tous les secteurs confondus.



« L’Appel du 1er Mai 2024 » ajoute que la commémoration du 1er Mai coïncide malencontreusement avec la « menace » gouvernementale de mettre un terme à ce qui reste du système qui prévalait en matière de soutien et de subvention de certains produits de première nécessité tels que le gaz butane, entre autres, un état des choses qui pousse à la paupérisation des classes moyennes (…), déplore le communiqué.



Rachid Meftah