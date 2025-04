Mission économique au Caire : Le Conseil d’affaires Maroc-Egypte intensifie les préparatifs

Une réunion de travail s’est tenue, vendredi à Casablanca, entre les co-présidents du Conseil d’affaires Maroc-Egypte, Ali Tazi et Nezar Abou Ismail, et l’ambassadeur d’Egypte au Maroc, Ahmed Nihad Abdellatif, en préparation de la mission économique marocaine prévue au Caire du 3 au 5 mai prochain.



Créé conjointement par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Fédération des industries égyptiennes, ce Conseil ambitionne de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays, en misant sur les complémentarités des secteurs privés marocain et égyptien, a indiqué un communiqué de la CGEM.



Lors de cette réunion, les deux responsables ont mis en avant le rôle stratégique du Conseil dans la consolidation d’un partenariat économique équilibré et durable, et ont convenu de l’élaboration d’une feuille de route commune axée sur la promotion des investissements croisés dans des filières porteuses telles que l’agroalimentaire, l’automobile, le plastique, le textile et la distribution, a indiqué la même source.



Les échanges ont également porté sur les moyens à même de faciliter l’accompagnement des entreprises et de fluidifier les interactions entre les écosystèmes économiques des deux pays.



Conduite par le secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, et organisée en coordination avec la CGEM, cette mission économique au Caire vise à renforcer la présence des produits marocains sur le marché égyptien.



Elle sera en outre marquée par la tenue d’un forum d’affaires Maroc-Egypte, qui rassemblera des exportateurs marocains et des importateurs égyptiens de divers secteurs, en vue de stimuler les échanges commerciaux et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération bilatérale.