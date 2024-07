Mise en place d'un plan d’action urgent dans le cadre des préparatifs de Fès pour le Mondial 2030

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit a annoncé, mardi à Fès, la mise en place prochaine d’un plan d’action urgent dans le cadre des préparatifs de la cité spirituelle du Royaume pour abriter les phases finales de la Coupe du monde 2030.



"Il est nécessaire d’opter pour une approche innovante dans la conception de ce plan d’action et qui concerne les volets matériels, logistiques et d’infrastructures conformément au cahier des charges de la FIFA", a dit M. Laftit.



Dans ce sens, il a souligné l’engagement du ministère de l’Intérieur à mettre à disposition tous les moyens et ressources nécessaires pour accélérer la mise en place de ce "plan d’action urgent" et la mise en œuvre optimale de ses dispositions dans les meilleurs délais.



Dans le même ordre d’idées, le ministre a noté que l’objectif consiste à concevoir un plan d’action qui sera traduit dans les faits par un grand nombre de conventions au niveau local.



Il a insisté sur l’importance du timing de cette rencontre qui constitue l'occasion pour approfondir la réflexion autour des chantiers à mener (transports, hébergement, connectivité, infrastructures sportives) et des défis à relever dans chacun des domaines stratégiques et échanger sur les dispositions à mettre en œuvre pour répondre aux exigences de la FIFA.



M. Laftit a annoncé la tenue de réunions périodiques et régulières pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ce plan d’action, appelant les différents intervenants à adhérer pleinement à la mise en exécution de ce chantier conformément aux Hautes Orientations Royales.



Il a rappelé que cette réunion, qui constitue la première étape d’une série de rencontres dans différentes régions du Royaume, intervient deux mois après la tenue à Rabat d’une réunion élargie dans le cadre des préparatifs intenses pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal, conformément à la Vision et la Volonté Royales porteuses d’une forte ambition d'assurer une grande réussite à cette manifestation internationale.



Il a jugé "impératif" de mettre le point sur l’action des intervenants au niveau local en coordination avec le ministère de l’Intérieur et de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).