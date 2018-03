S’inscrivant dans un programme national et mondial de Digital-Gov, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), lance l’Espace cadastre et cartographie.

L’ANCFCC qui a fait de la dématérialisation de ses services une priorité, modernise ses services et simplifie ses procédures par la mise en place de cet espace de services en ligne doté d’outils et de moyens fonctionnels et techniques pour servir les différentes demandes des professionnels, notamment les ingénieurs géomètres topographes (IGT) du secteur privé. En effet le 2 mars 2018, l’Espace cadastre et cartographie a été mis en ligne marquant ainsi une nouvelle ère d’ouverture de l’ANCFCC envers ses partenaires professionnels.

L’ANCFCC, disposant d’un patrimoine important en termes de données foncières, cadastrales, géodésiques et cartographiques, considère qu’un espace de services en ligne est aussi une agence virtuelle de l’ANCFCC à part entière

La mise en ligne de l’Espace cadastre et cartographie facilite l’accès aux données et produits fonciers, cadastraux, géodésiques et cartographiques et favorise leur diffusion via le portail institutionnel, informationnel et transactionnel de l’ANCFCC. Les échanges de ses données deviennent aujourd’hui accessibles par le biais des différents supports notamment les ordinateurs, les tablettes et les smartphones.

En plus des différents services et produits qu’offre cet espace, l’ANCFCC a également mis en place une plateforme d’échange en ligne permettant le dépôt et le suivi des dossiers techniques établis par les IGT du secteur privé tournant ainsi l’ère de l’échange physique des dossiers. De ce fait, ce sont près de 1.000 affaires cadastrales qui seront traitées quotidiennement sur cet espace digital.

Dans ce sens, l’ANCFCC et l’Ordre national des ingénieurs géomètres topographes (ONIGT) ont signé en décembre 2017, une convention de partenariat visant la dématérialisation de ses services au profit des IGT du secteur privé. Ce partenariat renforce davantage la volonté de l’ANCFCC de garantir, par la dématérialisation de ses services, des prestations en ligne de qualité.

L’Espace cadastre et cartographie, qui sera appelé à évoluer constamment pour englober d’autres produits et d’autres services, fournit actuellement l’e-cadastre, l’e-géodésie, l’e-cartographie et l’e-foncier.