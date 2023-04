Mise en échec d'une tentative de trafic international de plus de 5,4 tonnes de chira au port Tanger Med

Arrestation



Les éléments de la police à l'aéroport Marrakech-Menara ont interpellé dimanche un voyageur et son épouse, des ressortissants brésiliens âgés de 26 et 29 ans, pour leur implication présumée dans du trafic international de cocaïne.



L'interpellation des suspects s'est déroulée lors de leur arrivée à bord d'un vol en provenance d'un aéroport européen, après que les opérations de contrôle de sûreté ont démontré la probabilité qu'ils transportent des quantité supplémentaires de cette même drogue dans leurs intestins, apprend-on auprès d'une source sécuritaire, ajoutant qu'ils ont été conduits au terminal où 100 capsules contenant 1 kg et 260 grammes de cocaïne ont été extraites.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par le service préfectoral de police judiciaire sous la supervision du parquet compétent et ce afin de dévoiler toutes les éventuelles ramifications de cette activité criminelle, précise la même source.



Interpellation



Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont interpellé, aux premières heures de ce lundi, trois individus, âgés de 18 à 25 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l’arme blanche ayant entraîné la mort, apprend-on de source sécuritaire.



Les services de police avaient été avisés du transfert à l’hôpital d’un gardien de nuit au quartier El Merja pour des blessures graves ayant entraîné sa mort, ce qui a nécessité l’ouverture d’une enquête judiciaire ayant permis l’identification et l'interpellation des mis en cause, souligne la même source.



Les trois prévenus ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les motifs derrière cet acte criminel, conclut-on de même source.