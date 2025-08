La canicule est de retour

Une vague de chaleur est prévue de samedi à mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures oscillant entre 41 et 45°C, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ainsi, une vague de chaleur sera enregistrée samedi dans les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Settat, El Kelâa des Sraghna, Marrakech, Moulay Yacoub, Taounate, Larache, Ouezzane, Tata, Tinghir, Zagora, Rehamna, Khémisset, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Meknès, Errachidia, Khénifra et Fès, précise la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange.



Par ailleurs, le même phénomène sera attendu, dimanche et lundi, dans les provinces de Tata, Zagora, Khouribga, Ouezzane, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Meknès, El Hajeb, Fès, Sefrou, Moulay Yacoub, Taounate et Taza.



Cette même vague de chaleur touchera, mardi et mercredi, les provinces de Rehamna, El Kelâa des Sraghna, Zagora, Tata, Taroudant, Assa-Zag, Es-Semara, Fquih Ben Salah et Béni Mellal.