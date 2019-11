La RSB enfonce le RCOZ

La RSB s'est imposée mercredi à domicile face au RCOZ (2-1), en match comptant pour la mise à jour de la deuxième journée de la Botola Pro D1 de football.

Les locaux ont ouvert le score à la 24è minute grâce à un but de Patrick Kaddu avant que son coéquipier Hamdi Laachir ne double la mise cinq minutes plus tard (29è).

A la 31è minute, les visiteurs ont réduit le score par le biais de Mohamed El Jaaouani.



Le WAC atomise l’IRT

Le Wydad de Casablanca s'est offert une nette victoire à domicile face à l'Ittihad de Tanger (4-0), mercredi soir au Complexe sportif Mohammed V, en match comptant pour la mise à jour de la troisième journée de la Botola Pro D1 de football.

L'attaquant Ayoub El Kaabi a ouvert le score dès la 12è minute, avant que Zouhair El Moutaraji ne double la mise à la 21è minute. En seconde période, El Kaabi a signé un doublé à la 66è minute alors que Michael Babatunde, fraîchement entré en jeu, a scellé le score à la 71è minute.



Le HUSA surclasse l’ASFAR

Le Hassania d'Agadir (HUSA) s'est imposé à domicile (2-1) face à l'AS FAR, en match comptant pour la mise à jour de la troisième journée de la Botola Pro D1 de football, disputé mercredi au Grand stade d'Agadir. Les locaux ont ouvert le score par le biais de Soufiane Bouftini qui a transformé un penalty obtenu à la 31è minute de jeu avant que son coéquipier Ayoub El Malouki ne double la mise pour les Gadiris à la 46è minute. A quatre minutes de la fin de la rencontre, Joseph Gnadou Guede a réduit le score pour le club de la capitale.



Le MAT et l’OCS se neutralisent

Le Moghreb de Tétouan (MAT) et l'Olympic de Safi (OCS) se sont quittés sur un nul, en match comptant pour la sixième journée du Botola Pro D1 de football, disputé mercredi au stade Saniat Rmel à Tétouan. L'ouverture du score est intervenue à la 60è minute pour le club safiot, grâce à un but de Hamza Khabba avant qu'Ayoub Lkhal n'égalise pour le Moghreb de Tétouan neuf minutes plus tard. A l'issue de cette rencontre, le Moghreb de Tétouan conforte sa place de leader du classement avec un total de 11 points, tandis que l'OCS se hisse à la sixième position avec cinq points.



Coupe du Trône

La Fédération Royale marocaine de football a décidé d’avancer les horaires de coup d’envoi des demi-finales de la Coupe du Trône 2018-2019. Programmées initialement à 19h00, les demi-finales DHJ-TAS (9 novembre au Grand stade de Tanger) et HUSA-MAT (10 novembre au Grand stade de Marrakech) débuteront finalement à 15h00.