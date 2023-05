Miley Cyrus répond à la rumeur

Miley Cyrus a abordé la rumeur selon laquelle elle aurait écrit Flowers à propos de Liam Hemsworth. Lors d'une interview accordée à Vogue UK, la chanteuse a évoqué les spéculations autour de son tube de janvier 2023. Après la sortie de la chanson, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle l'aurait écrite à propos de son ex-mari, la star de la série Most Dangerous Game.



«Je n'ai jamais eu besoin d'être maître dans l'art de tromper un public», a répondu Miley Cyrus au sujet de la rumeur. «Elle s'éteindra d'elle-même».



Liam Hemsworth et Miley Cyrus se sont fiancés pour la première fois en mai 2012, puis ont rompu en septembre 2013. En mars 2016, ils se sont réconciliés et se sont fiancés à nouveau en octobre. En décembre de la même année, le couple s’est marié. Miley Cyrus a annoncé leur séparation en août 2019, et Liam Hemsworth a demandé le divorce onze jours plus tard ; la demande légale a été finalisée en janvier 2020.



Si Miley Cyrus a éludé la question, elle a été beaucoup plus bavarde sur la création de Flowers. «Je l'ai écrite d'une manière vraiment différente. Le refrain était à l'origine : “Je peux m'acheter des fleurs, écrire mon nom sur le sable, mais je ne peux pas m'aimer mieux que tu ne le ferais”», a-t-elle déclaré à propos de Flowers. « Avant, c'était plutôt les années 1950. Une chanson très triste».



La version actuelle dit : «Je peux m'acheter des fleurs/ Écrire mon nom sur le sable/ Me parler pendant des heures/ Dire des choses que tu ne comprends pas/ Je peux m'emmener danser/ Et je peux tenir ma propre main/ Oui, je peux m'aimer mieux que tu ne le peux».



Alors que la version originale disait «Bien sûr, je peux être mon propre amant, mais tu es tellement mieux », Miley Cyrus a expliqué que la version finale «est un peu "fais semblant jusqu'à ce que ça marche"... Un principe que j’aime beaucoup».



A aucun moment de l'interview, l'artiste n'a explicitement confirmé ou nié que Flowers avait été écrite pour Liam Hemsworth.