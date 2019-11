Miley Cyrus opérée des cordes vocales

Deuxième passage à l’hôpital en deux mois pour Miley Cyrus. La chanteuse, déjà opérée en octobre dernier pour une angine chronique, a de nouveau subi une chirurgie, mais des cordes vocales, cette fois-ci.

D’après People, ses médecins se seraient aperçus qu’elle avait un problème qui nécessitait une opération chirurgicale avant la fin de l’année. L’interprète de Wrecking Ball s’est donc exécutée.

Mauvaise nouvelle pour les fans : cette opération signifie que Miley Cyrus doit se reposer au moins jusqu’à début 2020. Autrement dit, pas d’enregistrement, et surtout pas de concert pendant plusieurs mois pour l’artiste.

Le dernier EP de la chanteuse est sorti en juin dernier. Intitulé She Is Coming, il devait composer le premier tiers de l’album She Is Miley Cyrus, dont la sortie risque bien d’être retardée.