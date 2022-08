Milan assure avec Leao et Giroud

La Juventus a repris des couleurs mais buté sur la Roma de son ex-star Paulo Dybala (1-1), samedi lors d'une 3e journée tranquille pour l'AC Milan, vainqueur de Bologne (2-0) grâce aux premiers buts de la saison de Rafael Leao et Olivier Giroud. Après les premiers points abandonnés par l'Inter Milan, battue vendredi par la Lazio (3-1), et la Roma, Naples peut prendre seul la tête du classement en cas de succès chez la Fiorentina.



Dybala, accueilli par des applaudissements par les supporters de la Juve trois mois après ses adieux, a été muselé par ses ex-coéquipiers. Mais il a changé le sens du match avec une remise acrobatique qui a offert l'égalisation romaine à Tammy Abraham sur corner (69e).



Dusan Vlahovic, celui sur qui compte désormais la Juve pour illuminer son attaque, a montré que son pied gauche n'est pas moins soyeux que celui de l'Argentin en ouvrant rapidement la marque sur un coup franc (2e). Ce nul a le goût des regrets pour les Bianconeri, retrouvés après la terne prestation contre la Sampdoria de Gênes (0-0), même s'ils ont un peu baissé de rythme après une première heure de haut vol, malgré l'entrée de la recrue Arkadiusz Milik.



Cette baisse a coïncidé avec la sortie du milieu turinois Adrien Rabiot. Particulièrement saignant, l'ex-Parisien a été remplacé pour une gêne à la cuisse gauche (58e), à dix jours des retrouvailles prévues avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.



José Mourinho lui-même a reconnu que sa Roma n'avait pas vraiment mérité son point: "A la mi-temps, j'ai dit à mes joueurs que j'avais honte d'être l'entraîneur de cette équipe. On ne peut pas arriver ici avec cette attitude..." Milan est tombé sur une équipe de Bologne entreprenante mais a su faire la différence en s'appuyant sur les jambes de Rafael Leao et l'instinct du buteur d'Olivier Giroud, titulaire pour la première fois cette saison.



Le Portugais a ouvert la marque d'un plat du pied (21e), en conclusion d'un contre express initié par Charles de Ketelaere, séduisant pour sa première titularisation.



Leao aurait dû en mettre un deuxième mais a perdu son duel avec le gardien (45e+1). Il s'est toutefois fait pardonner en offrant à Giroud une balle de but convertie acrobatiquement du bout du pied par le Français (58e).



Comme Leao, l'ex-attaquant de Montpellier a ouvert son compteur lors de cette saison où il espère disputer le Mondial avec les Bleus. "J'avais besoin de jouer. J'ai fini le match mort, mais ce sont de bonnes sensations. Je suis content d'avoir marqué.



Ce second but nous a fait du bien", a commenté Giroud sur DAZN, diffuseur de la Serie A. "Nous en sommes à 19 matches de suite sans défaite (seize la saison dernière et trois cette saison, ndlr). On doit continuer avec cet esprit... Nous sommes cinq équipes pour le titre. On est là, mais ce n'est qu'un début", a-t-il ajouté.



A une semaine du derby contre l'Inter, Milan reste dans le peloton de tête avec la Lazio, le Torino et la Roma (tous sept points), en attendant Naples dimanche.