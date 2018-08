Mila Kunis Kev Adams, c'est qui ?

En voilà une qui n'avait aucune idée de qui était Kev Adams au moment où elle lui a donné la réplique... Ce mercredi 8 août, Mila Kunis sera à l'affiche de L'Espion qui m'a larguée, une comédie d'espionnage américaine dans laquelle elle tourne aux côtés de Kate McKinnon, Justin Theroux, Gillian Anderson mais aussi et surtout notre coqueluche nationale : Kev Adams. Interviewée par l'édition suisse de 20 Minutes, Mila Kunis a avoué ne pas connaître le jeune humoriste et acteur français.

"Kev Adams, c'est qui? J'ai honte mais je ne savais même pas qui il était. Et le plus drôle est que Kev n'a pas osé me dire qu'il était une star dans les pays francophones. Je suis nulle pour ce genre de choses car je ne me renseigne jamais avant de tourner", a déclaré l'actrice au quotidien. Avant d'enchaîner : "Heureusement qu'une copine m'a prise à part pour me parler de Kev et me dire qu'il attirait les foules depuis ses débuts en France car j'aurais pu tourner toutes mes scènes avec lui sans ne rien savoir". Oups !

Cependant, Mila n'a fait que des éloges sur son partenaire de jeu. Selon elle, Kev a "de l'avenir" à Hollywood et l'actrice a aussi promis de regarder, dans les prochains mois, quelques films du comédien. Avec L'Espion qui m'a larguée, Kev Adams fait effectivement ses tout premiers pas à Hollywood. Une première expérience, dont il est très fier, qui pourrait lui donner d'autres belles opportunités dans les prochains mois... Mais avant cela, Kev sera à l'affiche, en France, d'Alad'2 (dès le 3 octobre).