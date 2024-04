Miguel Angel Moratinos. Le soutien de l’Espagne au plan d’autonomie marocain traduit un engagement politique et stratégique

Le soutien du gouvernement espagnol au plan d’autonomie, proposé par le Maroc pour résoudre le différend autour du Sahara marocain, illustre un "engagement politique et stratégique important", a affirmé, vendredi à Madrid, le Haut représentant des Nations unies pour l'Alliance des civilisations, Miguel Angel Moratinos.



"Je soutiens et défends la position du gouvernement espagnol sur le Sahara. Il s’agit d’un engagement politique et stratégique important de l'Espagne", a dit M. Moratinos, ancien chef de la diplomatie espagnole, qui était l’invité d’une rencontre organisée par Nueva Economía Fórum, plateforme de débat de référence en Espagne.



"Je suis très fier que le gouvernement espagnol ait pris cette décision importante qui constitue également un pas en avant", a-t-il relevé, assurant que "toute l'Espagne doit comprendre cette sage décision".



M. Moratinos a, par ailleurs, mis en exergue l’importance des liens unissant l’Espagne et le Maroc, saluant la décision de l’organisation conjointe, avec le Portugal, de la Coupe du monde 2030.



"Pour nous, la relation avec le Maroc n'est pas seulement une relation de voisinage. C’est une relation stratégique", a-t-il soutenu, précisant que les relations avec le Maroc sont "fondamentales" et "vitales".

Le Maroc et l'Espagne seront le centre de gravité des relations entre l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe lors du 21ème siècle, a conclu M. Moratinos.