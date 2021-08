Michael Schumacher: Sa femme Corinna essentielle à sa survie

En plus de 30 ans, elle ne lui a jamais lâché la main. Toujours au chevet de Michael Schumacher, victime d'un accident qui lui a valu un grave traumatisme crânien et six mois de coma, son épouse Corinna veille au plus près de la légende de la F1, qu'elle protège des médias et des rumeurs. Ce qui suscite l'admiration de son ami Jean Todt, resté très proche de Schumi et de son clan : "C'est une femme merveilleuse, qui dirige la famille", a-t-il récemment confié à Bild.



Ex-mentor de Michael Schumacher, qui a connu ses heures de gloire sous sa direction chez Ferrari, Jean Todt assure qu'il est entre les meilleures mains en Suisse, où il poursuit sa convalescence chez lui, à l'abri des regards. Même si Schumi garde de très graves séquelles de l'accident de ski. "Grâce au travail des médecins et de Corinna, qui voulait qu'il survive, Michael a effectivement survécu, mais avec des conséquences. Pour l'instant, nous luttons contre ces conséquences", ajoute l'ami de la star allemande, qui a épousé Corinna - ex-compagne d'un de ses amis - en 1995.