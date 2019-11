Michael Keaton rejoint “The Trial of the Chicago 7”

L'acteur, vu dans "Beetlejuice", "Jackie Brown" ou encore "Robocop", fera partie de la distribution du film politique d'Aaron Sorkin, produit par la société de Steven Spielberg, Amblin Entertainment.

Après avoir été un temps arrêtée, Aaron Sorkin préférant se concentrer sur sa pièce de théâtre "To Kill a Mockingbird" ("Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur") lancée à Broadway, la production de "The Trial of the Chicago 7" a déjà commencé. Paramount Pictures, qui s'occupe de distribuer le long-métrage aux Etats-Unis, a aussitôt annoncé qu'il serait disponible dans quelques salles le 25 septembre 2020.

Basé sur le documentaire de Brett Morgan appelé "Chicago 10", "The Trial of the Chicago 7" est basé sur le célèbre procès de 1969 où sept prévenus étaient accusés par le gouvernement fédéral de conspiration et d'incitation à la révolte après les manifestations démocrates qui avaient eu lieu à Chicago en 1968.

Aaron Sorkin, l'auteur des scripts de "The Social Network" de David Fincher et de "Steve Jobs" de Danny Boyle, dirigera Michael Keaton dans le rôle de Ramsey Clark, le juge qui supervisait le procès. William Hurt ("A History of Violence") jouera John Mitchell, l'avocat général au moment des faits. A leurs côtés, on retrouvera Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Frank Langella, Mark Rylance, Yahya Abdul-Mateen II et Joseph Gordon-Levitt.