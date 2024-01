Mettre à profit l’IA dans la création du contenu médiatique

Les participants à la 3e édition du Congrès des médias arabes qui s'est clôturée, jeudi à Tunis, ont appelé à investir davantage dans les outils de l'intelligence artificielle au niveau des institutions médiatiques pour créer des contenus novateurs et de meilleure qualité.



Pour intégrer l'IA dans le mode de fonctionnement des médias, il est nécessaire de mettre à niveau les infrastructures techniques de ces structures et lancer des projets pilotes pour tester et évaluer la faisabilité et l'efficacité de ces technologies, ont souligné ces experts, dans leurs recommandations formulées à l’issue de cette rencontre.



Les médias sont appelés également à mettre en place des programmes de formation pour perfectionner les compétences des journalistes et maîtriser les applications de l’IA dans la production et la gestion de contenus, ont-ils ajouté.



Et de souligner l’importance d’offrir aux journalistes des plans de formation adéquats pour s’adapter aux nouveaux développements technologiques, tout en insistant sur la nécessité de respecter la déontologie et les valeurs éthiques dans l’utilisation des outils de l’IA.

Pour réussir l’intégration des outils de l’IA, le Congrès des médias arabes a recommandé la création d’organes de décision et de consultation chargés de superviser l’utilisation et l'exploitation des outils de l’IA dans le processus de création et de diffusion de contenus conformément aux normes professionnelles.



Et d'appeler également à nouer des partenariats entre les entreprises de presse et les développeurs des applications de l’IA pour concevoir des solutions personnalisées qui correspondent aux besoins spécifiques des médias.

Placée sous le thème "Les médias à l'ère de l'intelligence artificielle : opportunités et défis", cette rencontre a été marquée par la participation de personnalités et d’experts arabes dans le domaine des médias.



Parmi les thématiques abordées par le congrès, figuraient "Le rôle de l'IA dans la création des contenus multimédias", "L'IA et les métiers des médias", ainsi que "Les aspects techniques et technologiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle".

L'Union de radiodiffusion des Etats arabes est l'une des plus anciennes institutions panarabes, relevant de la Ligue des Etats arabes.



Composée de plusieurs institutions médiatiques appartenant aux pays arabes dont le Maroc, l'ASBU a pour objectif de renforcer les liens et de promouvoir la coopération entre les radiodiffuseurs des Etats arabes pour une meilleure production et le développement de contenus.