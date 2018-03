Messi serait de la partie face à la Roja

Le capitaine de l'équipe d'Argentine Lionel Messi, absent lors du match amical contre l'Italie vendredi en raison de douleurs musculaires, s'est entraîné dimanche à Madrid avec la sélection en vue de la rencontre avec l'Espagne mardi.

Equipé d'un bonnet, d'une écharpe et de gants, Messi s'est échauffé dans le froid madrilène au centre d'entraînement du Real Madrid.

L'attaquant de Barcelone n'avait pas participé à l'entraînement de l'équipe samedi, se limitant à un travail de récupération à l'hôtel où réside la formation Albiceleste.

Dans le cadre de sa préparation au Mondial en Russie, l'Argentine s'est imposée 2 à 0 face à l'Italie à l'Etihad Stadium de Manchester et rencontrera l'Espagne au Stade Métropolitain de Madrid mardi.

Pour cette rencontre face à la sélection espagnole, l'équipe sud-américaine ne pourra pas compter sur Angel Di Maria, touché vendredi et qui souffre d'une "myalgie à l'arrière de la cuisse droite".

L'absence de Di Maria se conjugue avec celle de Sergio Agüero, déjà forfait contre l'Italie pour lui permettre de poursuivre sa récupération à la suite d'une blessure au genou gauche.