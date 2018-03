Messi revient sur son traitement hormonal

Trêve internationale oblige, les meilleurs joueurs du monde sont disséminés aux quatre coins du globe en vue de se préparer pour la Coupe du monde. Lionel Messi a retrouvé la sélection nationale pour les matches amicaux contre l’Italie (à Manchester) et l’Espagne (à Madrid). L’Argentin, qui vient de passer la barre des 100 buts en C1, a accordé une interview à la télévision argentine. Dans l’émission La Cornisa, la Pulga est revenu sur les injections d’hormone de croissance qu’il a subies pendant son enfance et adolescence pour stimuler sa croissance déficiente.

“Je me suis fait les injections une fois par nuit. J’ai commencé à 12 ans. Ça ne me faisait pas peur. D’abord, mes parents m’ont fait les injections à partir de l’âge de 8 ans, puis j’ai appris. C’était une toute petite aiguille et je me piquais avec la dose nécessaire. Ça ne faisait pas mal, c’était une routine à tenir”, s’est-il souvenu.

Il a aussi expliqué qu’il avait dû convaincre son père qu’il pouvait réussir en Catalogne : “Le fait de venir à Barcelone ne m’a pas beaucoup perturbé. Je me suis adapté rapidement, mais pas ma famille. Mes frères voulaient rentrer, ma sœur était très jeune et elle a eu du mal à s’adapter à l’école. Mon père m’a parlé et j’ai répondu : “Je veux rester”. Je l’ai convaincu malgré la situation difficile. J’ai vu qu’il était possible de faire quelque chose.”