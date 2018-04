Messi, le footballeur le mieux payé au monde

L'Argentin Lionel Messi a dépassé son rival portugais Cristiano Ronaldo au classement des footballeurs les mieux payés en 2017-2018, selon les chiffres de l'hebdomadaire France Football à paraître mardi et annoncés lundi à l'AFP.

L'attaquant du FC Barcelone domine le Top 5 international (intégrant salaires bruts, primes et revenus publicitaires accumulés sur la saison en cours), avec 126 millions d'euros, devant le N.7 du Real Madrid (94 M EUR).

La saison dernière, c'est "CR7" qui menait le bal avec 87,5 millions d'euros de revenus, devant "la Puce" (76,5 M EUR).

Les deux joueurs, qui se partagent tous les Ballons d'Or depuis 2008 (cinq chacun, record), sont suivis dans le classement actuel par l'attaquant brésilien Neymar (Paris SG, 81,5 M EUR), l'ailier gallois Gareth Bale (Real Madrid, 44 M EUR) et le défenseur Espagnol Gerard Piqué (FC Barcelone, 29 M EUR).

Chez les entraîneurs, le Portugais Jose Mourinho reste le mieux payé, (26 M EUR) devant le sélectionneur de la Chine Marcello Lippi (23 M EUR), Diego Simeone (Atletico Madrid) (22 M EUR), Zinédine Zidane, double tenant du titre en Ligue des champions avec le Real Madrid (21 M EUR) et Pep Guardiola (Manchester City) (20 M EUR).