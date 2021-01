Lionel Messi au PSG? "Les meilleurs du monde sont les bienvenus à Paris", a répondu par une pirouette le nouvel entraîneur parisien Mauricio Pochettino, préférant laisser de côté "ces rumeurs" lors de sa présentation officielle, mardi. "C'est ma première conférence de presse, nous aurons le temps. Evidemment, tous les meilleurs du monde sont les bienvenus à Paris", a répondu "Poche" à une question sur l'avenir de la superstar barcelonaise, en fin de contrat en juin et libre dès à présent de négocier avec d'autres clubs en vue d'un départ cet été. "Toutes ces rumeurs, nous les laissons (de côté), nous devons d'abord nous adapter à ce club", a ajouté l'Argentin, qui s'exprimait en espagnol, et quelquefois en anglais, ses propos étant traduits par un de ses adjoints, Miguel D'Agostino. "Honnêtement, nous ne parlons pas de ça (de mercato, NDLR), nous n'avons pas eu le temps depuis que nous sommes arrivés à Paris, a-t-il poursuivi. Nous avons eu beaucoup de réunions, d'entraînements, nous avons dû préparer le match de championnat, car notre principal objectif est de gagner" à SaintEtienne, où Pochettino devait commencer sa mission parisienne, mercredi pour la 18e journée de Ligue 1. Interrogé sur une autre rumeur, celle de l'arrivée du Danois Christian Eriksen, qui joue peu à l'Inter Milan et que le nouveau coach parisien a eu sous ses ordres à Tottenham, il n'a guère été plus disert. En "contact direct" avec le directeur sportif, Leonardo, "12 heures sur les deux, trois derniers jours", Pochettino a seulement admis qu'"un club comme le PSG surveille un vaste éventail de joueurs, mais la réalité (financière, NDLR) est compliquée, nous devons tous nous adapter. En mettant tout ça dans la balance, nous prendrons la meilleure décision pour le club, pour atteindre les objectifs".