Message de félicitations de S.M le Roi à la reine Elizabeth II à l'occasion de son anniversaire

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations à SM Elizabeth II, reine du Royaume-Uni, à l'occasion de son anniversaire.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à la reine Elizabeth II, ainsi qu’à tous les membres de sa famille royale.



SM le Roi saisit également cette occasion pour réaffirmer à la reine Elizabeth II Sa fierté des liens d’amitié séculaire et d'estime mutuelle unissant les deux familles royales, ainsi que des liens de coopération fructueuse liant les deux pays.