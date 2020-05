Message de condoléances d’Abbas El Fassi

Suite au décès de Si Abderrahmane El Youssoufi, l’ancien secrétaire général du parti de l’Istiqlal, Abbas El Fassi, a adressé au premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, un message de condoléances dont voici la traduction :

« A l’intention de Me Driss Lachguar, Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires

C’est avec affliction que j’ai appris le décès de notre frère, Maître Abderrahmane El Youssoufi, le militant sincère, l’ancien Premier ministre et Premier secrétaire de l’USFP.

Le défunt faisait partie de cette génération de nationalistes authentiques qui ont lutté pour la liberté, l’indépendance et la démocratie, ayant fait des sacrifices et fait preuve d’abnégation afin de servir la nation et les citoyens.

Avec la disparition de Si Abderrahmane El Youssoufi, notre pays a perdu un homme d’Etat, un fervent défenseur des droits de l’Homme et des causes justes, ainsi qu’un grand militant politique qui a contribué à l’édification du processus démocratique dans notre cher pays.

En ces douloureuses circonstances, je tiens à vous présenter et à l’ensemble des Ittihadi(e)s, ainsi qu’à la petite et à la grande familles du regretté mes sincères condoléances.

Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons. »