Merci les gars ! N’en déplaise à un VAR instrumentalisé et une compétition biaisée

Après avoir manqué ses deux sorties inaugurales, le Onze national s’est rattrapé de la plus belle des manières lors de son dernier match de la phase de poules (groupe B) du Mondial en Russie. Mercredi au stade de Kaliningrad face à la puissante équipe d’Espagne, la sélection marocaine aurait pu faire mieux qu’une issue de parité, deux partout, si elle n’avait pas joué de malchance et subi l’arbitraire d’un arbitrage inique.

En dépit du fait qu’elle soit éliminée bien avant la tenue de ce troisième match, la sélection marocaine, aucunement affectée, ne s’est pas laissé faire devant une Roja qui, fidèle à son style de jeu, s’est accaparé la possession de la balle.

Bien en place, les coéquipiers du capitaine Mbarek Boussoufa, qui a suppléé Mehdi Benatia forfait à cause d’une blessure, ont su contenir les assauts espagnols, en défendant bas et en procédant par des contres dont un a fait mouche à la 14ème minute de jeu suite à une réalisation de Khalid Boutaib.

Piqués au vif, les Espagnols n’ont pas tardé à réagir en remettant les pendules à l’heure par l’entremise d’Isco, bien servi par l’inévitable Iniesta (19è). Cette égalisation n’a pas perturbé pour autant les joueurs marocains qui ont continué à développer leur football ; laissant l’initiative à l’adversaire tout en essayant d’exploiter le moindre espace en vue de porter le danger dans le camp adverse.

La physionomie de la seconde période n’était pas différente de celle de la première avec une Roja qui s’accapare le ballon et un Onze national aux aguets, décidé plus que jamais à honorer son standing et à boucler ce Mondial sur une bonne note. L’infatigable Noureddine Amrabet n’a pas cessé de manœuvrer donnant du fil à retordre aux défenseurs espagnols, d’autant plus qu’il a failli doubler la mise sur un puissant tir repoussé par la transversale. Mais ce n’était que partie remise, puisque les hommes de Hervé Renard, après avoir été privés d’un penalty suite à une faute de main de Gérard Piqué, ont obtenu un corner savamment botté par le réserviste Fayçal Fajr et magistralement exploité par Youssef Ennsyri (81è) entré, lui aussi, en cours de jeu.

Au moment où la confrontation s’acheminait vers une victoire méritée des Nationaux, l’arbitre ouzbek a décidé autrement. Il a accordé à l’Espagne un corner alors qu’il y avait sortie de but. En plus, le corner devait être exécuté du côté droit du portier marocain, ce qui n’a pas été le cas. Résultat : un but cadeau pour la Roja qui s’en est sortie indemne, en pole position de la poule, devant le Portugal accroché par l’Iran (1-1).

Bref, le Onze national termine son Mondial sur un match nul face à l’Espagne avec un point au compteur et deux buts inscrits. Une équipe qui, d’après son sélectionneur Hervé Renard, «est sortie la tête haute avec beaucoup de fierté et on gardera le Mondial en mémoire pour longtemps d’autant que nous n’avons pas démérité contre deux des meilleures équipes du monde».

La page de la Coupe du monde tournée, il y aura d’autres qui s’ouvriront et l’échéance la plus proche n’est autre que les éliminatoires de la CAN 2019 début septembre prochain. Un rendez-vous continental, dont les phases finales sont programmées entre janvier et février 2015 au Cameroun et que l’EN ne doit absolument pas manquer. Car avec cette génération d’internationaux et ce sélectionneur, pour peu qu’il reste aux commandes, l’équipe du Maroc sera en mesure de défendre crânement ses chances.