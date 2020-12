Même en D2, l’OCK reste sur sa série de défaites

L' Olympique Club de Khouribga a été défait au Complexe OCP, lors de sa première apparition dans la deuxième division nationale par l’Olympique de Dchira. D’emblée, l’équipe soussie s’est portée à l’attaque de façon entreprenante et dangereuse, ce qui a abouti au seul but du match marqué dans les derniers souffles de la première mi-temps, par le biais de Hamza Ettoumi sur un coup franc direct, brillamment tiré.



En deuxième période, on croyait que l’équipe khouribguie allait se rebiffer et égaliser, mais l'Olympique de Dchira a continué à contrôler la rencontre et a failli doubler la mise. Les hommes de Karkach étaient perdus sur l’aire de jeu. Le match s’est poursuivi sur un même rythme monotone et insipide jusqu’à ce que l’arbitre a envoyé les vingt-deux protagonistes aux vestiaires. Le représentant de Dchira aspire à obtenir la montée à la cour des grands, après en avoir été privé aux derniers matchs lors des précédentes années. Alors que, l'Olympique de Khouribga vise à revenir le plus vite possible en première division, après l’avoir quittée la saison dernière, en occupant l'avant-dernière position du championnat national.



Chouaib Sahnoun