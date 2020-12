Melania Trump et ses cartons de déménagement

Un page se tourne pour la Maison-Blanche. Dans un peu plus d'un mois, Joe Biden et son épouse Jill investiront les appartements privés du 1600 Pennsylvania Avenue, à Washington. En attendant, Melania Trump prépare ses valises, comme nous le révèle CNN. Alors que son époux conteste toujours l'issue de l'élection présidentielle américaine, l'ex-First Lady, impatiente de partir, s'est déjà chargée de trier ses affaires. Tandis que certaines resteront au sein de la résidence présidentielle, d'autres seront envoyées à la Trump Tower. Pour le reste, la maman de Barron devrait les expédier à Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride.



Auprès de CNN, une source proche de l'ancienne mannequin slovène l'assure : "Elle veut juste rentrer chez elle." Selon trois sources interrogées par le média américain, un inventaire serait actuellement en cours à la Maison-Blanche pour lister les meubles, les œuvres d'art et les objets appartenant aux Trump. Melania Trump se charge notamment de trier la porcelaine au sein de la résidence présidentielle. Autant de tâches nécessaires pour la Première dame qui a fait en sorte de se sentir comme chez elle au cours des dernières années.



A son arrivée en 2017, elle avait embauché la décoratrice d'intérieur Tham Kannalikham, avec qui elle avait réaménagé les quartiers personnels de la Maison-Blanche. L'ancienne mannequin a d'ailleurs de nouveau fait appel à la professionnelle pour Mar-aLago, selon une source interrogée par CNN. Très investie dans l'intérieur de la Maison-Blanche, Melania Trump a supervisé le réaménagement cette année de la Roseraie de la demeure présidentielle. Une initiative qui a suscité de nombreuses critiques, l'esprit coloré d'origine laissant place à des buissons et quelques fleurs blanches et roses.



L'épouse de Donald Trump a également suivi de près la construction du pavillon de tennis. Un engagement pour la Maison-Blanche duquel elle devrait tirer un ouvrage. Loin de vouloir écrire ses mémoires comme Michelle Obama, Melania Trump envisagerait d'écrire un livre sur l'art de l'hospitalité à la Maison-Blanche ou sur des projets de conception qu'elle aurait coordonnés au sein de la résidence, selon une source proche des maisons d'édition. Une manière de laisser une trace durable dans ce lieu de légende.