Melania Trump au cœur d'une grosse polémique

Melania Trump est depuis quelques heures au coeur d'une polémique... et son mari et ses parents sont impliqués ! Ce jeudi 9 août 2018, Viktor et Amalija Knauss, les parents de la belle slovène de 47 ans ont obtenu la nationalité américaine. Le couple a prêté serment lors d'une cérémonie officielle de naturalisation à New York avant de repartir avec des "green cards" à leur nom.

Et c'est grâce au système de "regroupement familial", le "Chain Migration", que Melania a pu offrir ce précieux statut à ses parents. Le regroupement familial est un système qui permet aux étrangers légalement installés aux Etats-Unis de parrainer des membres de leur famille pour qu'ils deviennent des citoyens américains à leur tour. Très frileux à l'idée que les Etats-Unis soient "envahis", Donald Trump s'oppose depuis le début de son mandat à cette méthode et entend même se débarrasser au plus vite de ce système. Cela ne l'a pourtant pas empêché de l'appliquer pour la naturalisation de ses beaux-parents !

En apprenant la nouvelle, des milliers de citoyens américains ont crié au scandale sur les réseaux sociaux, pointant du doigt l'hypocrisie de leur président qui, il y a quelques semaines, expulsaient des centaines de Mexicains en attente de régularisation, n'hésitant pas à renvoyer des adultes au Mexique tandis que leurs enfants étaient forcés de rester, livrés à eux-mêmes dans des gymnases américains situés à la frontière...

Contente pour ses parents qui vivent depuis des années aux Etats-Unis, Melania Trump ne s'est pas exprimée sur cette nouvelle polémique.