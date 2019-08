Meilleur joueur UEFA : Van Dijk trop fort pour Messi et Ronaldo

Infranchissable... et incontournable! Le Néerlandais Virgil van Dijk, artisan du sacre européen de Liverpool au printemps, a été élu joueur UEFA de la saison écoulée jeudi à Monaco devant les stars Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, devenant le premier défenseur lauréat de ce prix.

Héros de l'épopée des "Reds" jusqu'au sacre en Ligue des champions en juin, Van Dijk, 28 ans, succède au Croate du Real Madrid Luka Modric. Et il semble lancé vers la possible conquête d'autres trophées individuels, comme le prix "The Best" de la Fifa, décerné en septembre, ou le prestigieux Ballon d'Or, attribué en fin d'année.

Elu en marge du tirage au sort de la Ligue des champions à Monaco, Van Dijk a obtenu 305 points, contre 207 au Barcelonais Messi, double lauréat (2011, 2015) et 74 au Turinois Cristiano Ronaldo, trois fois sacré (2014, 2016, 2017). "Je suis très reconnaissant envers les votants qui m'ont préféré à ces deux joueurs de classe mondiale qui ont été lauréats pendant des années", a commenté Van Dijk en conférence de presse. "Je suis fier d'être au palmarès de ce trophée, c'est un fait. Mais j'ai trop de respect pour ces deux joueurs qui sont là depuis des années." Depuis la création du trophée de l'UEFA en 1998, il est le premier défenseur à l'obtenir, alors que les jurys favorisent habituellement les attaquants ou meneurs de jeu. "Peut-être que ces deux dernières années, les défenseurs ont reçu un peu plus de reconnaissance", a-t-il savouré.

Un temps défenseur le plus cher de l'histoire lorsqu'il avait quitté Southampton pour Liverpool en janvier 2018 (84 millions d'euros), le colosse néerlandais a réussi un exercice 2018-2019 presque parfait. Outre le succès en C1, il a échoué à un point du sacre en Premier League, derrière Manchester City, et a atteint la finale de la Ligue des nations avec les Pays-Bas. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes: 64 matches sans se faire dribbler une seule fois, y compris lors des deux dernières finales de Ligue des champions, et 75% de ses duels aériens remportés en championnat.

Chez les dames, le jury a élu l'arrière droite Lucy Bronze, championne d'Europe avec l'Olympique lyonnais. L'Anglaise a été préférée à deux de ses équipières à Lyon: la Ballon d'Or norvégienne Ada Hegerberg, auteure d'un triplé en finale de la C1 contre le FC Barcelone (4-1), et la Française Amandine Henry. Au palmarès UEFA, Lucy Bronze succède à la Danoise Pernille Harder, lauréate en 2018. Le gardien brésilien de Liverpool Alisson Becker a, par ailleurs, été élu meilleur gardien de l'année alors que le jeune Néerlandais Frenkie de Jong, recrue estivale du Barça, a été élu milieu de terrain UEFA après sa demi-finale en C1 avec l'Ajax Amsterdam la saison dernière. Messi hérite, lui, du titre de meilleur attaquant en guise de consolation. Ces prix sont sélectionnés par un jury composé de 80 entraîneurs de clubs ayant participé à la Ligue des champions et à la Ligue Europa, ainsi que 55 journalistes issus de médias européens, dont l'AFP.