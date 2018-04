Mehdi Benatia : C'est un viol

L’international marocain Mehdi Benatia a vu rouge dans sa déclaration, rapportée par l’AFP, après la fin du match perdu par la Juve face au Real : "C'est un viol, qu'est ce tu veux que je dise, c'est un viol. On fait le match qu'on avait envie de faire, on mène 3-0 à Madrid, on avait vraiment envie de faire ce genre de match et de prouver que le match aller ne reflète pas le vrai niveau de notre équipe. Il y a cette action à la dernière minute, ballon sur Ronaldo qui remet dans l'axe sur Vasquez, lui, il veut faire contrôle poitrine pour mettre la tête, il ne me voit pas arriver de derrière, j'essaie de le contourner pour pas le toucher et avec mon pied gauche je touche le ballon. Lui, il joue bien le coup, il se laisse tomber et l'arbitre a le cran de donner penalty à la dernière minute. Honnêtement j'en ai vu des matches, j'en ai joué, jamais tu peux siffler un penalty comme ça à la 93e minute. Il n'y a pas de poussette, s'il y a un contact c'est avec ma cuisse et ça fait partie du football. Il n'y a jamais l'intention de le gêner, de le pousser. C'est dur, on a l'impression ce soir que vraiment on s'est fait violer, comme l'an dernier ils ont violé le Bayern Munich sur deux ou trois buts hors-jeu si je ne me trompe pas, c'est toujours la même histoire qui se répète. (...) C'est une très grande équipe le Real, c'est pas pour rien qu'ils ont gagné tout ça, je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. Tout le monde sait que ce match devait aller en prolongation et le meilleur l'aurait emporté. Le premier sentiment qui domine, c'est de la haine, de la tristesse".