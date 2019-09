Meghan Markle tente de stopper le fiasco autour de sa collection de vêtements

C’est un désastre que Meghan Markle n’est pas près d’oublier. Début septembre, la duchesse de Sussex lançait fièrement sa collection capsule de vêtements pour femmes, créée en collaboration avec son amie styliste Misha Nonoo. Cette ligne de vêtements, composée de cinq pièces exclusives vendues à petits prix, se voulait à l’image de Meghan Markle : chic, simple et généreuse. Très impliquée dans la cause humanitaire, la duchesse de Sussex a en effet tenu à ce que ses créations reflètent ses engagements.

Pour chaque article acheté, le même article devait être offert gracieusement à l’une des membres de l’Association Smart Works, une organisation caritative qui aide les femmes à retrouver un emploi. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, puisque des acheteurs peu scrupuleux ont trouvé le moyen de se faire de l’argent sur le dos de cette initiative. Selon les informations du site britannique Express, ces clients ont raflé les pièces à bas prix pour les revendre en ligne à des prix exorbitants. Des agissements malhonnêtes qui ont provoqué la colère de Meghan Markle, selon les spécialistes royaux d’Express, Lorraine Kelly et Russel Myers.

Écoulée en peu de temps, la collection s’apprête à faire son retour dans les rayons des distributeurs. Et cette fois, Meghan Markle a assuré ses arrières. Une photo de la duchesse de Sussex a été postée sur le compte Instagram officiel du couple royal, accompagné d’une légende sans équivoque. « En seulement une semaine, votre soutien a permis d’équiper les femmes de Smart Work avec suffisamment de pièces de cette collection pour tenir une année ! Bien que certains produits aient été rapidement en rupture de stock, la plupart vont être restockés, pour que vous puissiez continuer à jouer votre rôle », peut-on lire dans le post.

Outre l’annonce du restockage, ce message pourrait avoir pour but de faire oublier le fiasco du précédent lancement. Une manière pour Meghan Markle, donc, de montrer l’impact que la vente de sa collection a eu, mais peut-être aussi de faire peser le poids de l’engagement sur les épaules des futurs acheteurs. Et il y a fort à parier que la duchesse de Sussex pourrait surveiller de près la commercialisation de sa ligne dans les prochains jours. Les clients, eux, devraient sauter sur l'occasion pour continuer à se faire plaisir pour la bonne cause.