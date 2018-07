Meghan Markle : la raison pour laquelle elle va retourner seule aux Etats-Unis

Meghan Markle a toujours entretenu des liens tendus avec sa famille. Après l’annonce de son mariage avec le prince Harry, les choses ne sont d’ailleurs pas du tout arrangées. Depuis des mois, la duchesse de Sussex en voit de toutes les couleurs. Qualifiée de « princesse arriviste » par sa demi-sœur, Samantha, elle a aussi été méchamment taclée par son demi-frère, Thomas Markle Jr, vexé de ne pas avoir été invité à son union. Et ne parlons pas de son papa. Entre ses révélations gênantes, sa fausse paparazzade et son interview polémique qu’il a négociée à prix d’or, Thomas Markle s’est attiré les foudres de la famille royale mais, surtout de sa fille.

Tandis qu’elle tente de s’adapter à sa nouvelle vie de duchesse et de suivre le protocole royal à la lettre – malgré quelques entorses – Meghan Markle a décidé de couper les ponts avec son cher papa et a demandé à sa demi-sœur de garder le silence. Sans succès, cette dernière en a remis une couche en révélant à TMZ qu’elle n’avait « jamais été proche d’aucun membre de la famille ».

Après tout ce battage médiatique, Meghan Markle semblait cependant apaisée. Entre ses sorties officielles avec le prince Harry, son premier voyage avec la reine Elizabeth II et le baptême du prince Louis, la jeune femme de 36 ans avait de quoi se changer les idées. Malheureusement pour une très courte durée puisque son papa a repris la parole pour crier au monde entier que sa fille était « terrifiée » et qu’il pouvait « le voir dans ses yeux ». Et pour ne rien arranger, la demi-sœur de l’ex-actrice a, elle aussi, fait une petite réapparition sur les réseaux sociaux pour la menacer : « Et si tu rendais plutôt hommage à notre père ?! […] Si notre père meurt, c’est ta faute Meg », lui a-t-elle lancé sur Twitter.

Forcément, toutes ces piques ont fait réfléchir Meghan Markle qui a décidé d’agir. Selon Us Weekly, la duchesse de Sussex a prévu de se rendre cet été en solo aux Etats-Unis. Une décision prise alors qu’elle y sera en visite avec le prince Harry un peu plus tard, en 2019. « Elle compte faire un voyage personnel et non officiel pour voir sa famille et ses amis. Elle ira à New York et Los Angeles », a expliqué une source. Mais la belle-sœur du prince William ne compte pas revenir chez elle seulement en raison de ses frictions avec ses proches.

Us Weekly explique aussi qu’elle souhaite retourner sur ses terres natales avant de vivre sa première grossesse ! « Attendez-vous à l’arrivée d’un petit prince ou d’une princesse en 2019 », a dévoilé cette même source. George, Charlotte et Louis ne devraient pas tarder à avoir un petit cousin ou une petite cousine…