Meghan Markle face à de nouvelles critiques

Pas un jour ne passe sans que Meghan Markle ne soit confrontée à de nouvelles critiques. A quelques jours de son accouchement, la duchesse de Sussex n’a décidément pas de répit. Depuis son union avec le prince Harry, l’ancienne actrice subit les commentaires malveillants des membres de sa famille, à l’image de sa demi-sœur Samantha ou même de la part de son père Thomas Markle. Mais ce n’est pas tout, il y a quelques jours, la future maman faisait couler l'encre du magazine anglais "Tatler". La raison ? Son personnel du palais de Kensington témoignait de sa prétendue personnalité capricieuse. Surnommée "Me-gain", en référence à son penchant pour l’argent et son appât pour le luxe, Meghan Markle voit sa réputation mise à mal.

Et ce n’est pas près de s’arranger. Sur le plateau de l’émission "Australia’s Today Show", le journaliste britannique Piers Morgan ne s’est pas privé pour accabler son ancienne amie avec qui il assure avoir été très proche jusqu’à ce qu’elle commence à fréquenter le prince Harry. Toujours vexé, l’animateur l’a donc vivement taclé allant jusqu’à la qualifier "d’arriviste". "Elle a utilisé des gens pour arriver jusque-là, jusqu'au top, qui était bien entendu d'entrer dans la famille royale", a-t-il déclaré avant de revenir sur le moment où elle a cessé de le contacter : "Je n'aime pas les gens qui se comportent comme ça. C'est grossier. Cela m'a vraiment fait comprendre qu'elle était probablement juste une arriviste". Pour conclure, Piers Morgan prédit presque avec rancœur la fin du conte de fées pour Meghan Markle : "Bonne chance à Harry ! J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Si les choses tournent mal, il ne faudra pas revenir pleurer. Et surtout ne venez pas dire que je ne vous avais pas prévenu."