Meghan Markle dénonce le “trolling ” dont elle a été victime

La folie des grandeurs ? Très peu pour Kendji Girac ! Le chanteur, passé par The Voice, connaît un immense succès depuis la sortie de son premier album en 2014 et ses tubes Color Gitano, Andalouse, Elle m’a aimé... Mais l’artiste ne flambe pas. Il a ouvert les portes de sa maison au Parisien.



Avec tout l’argent qu’il a gagné, un sujet tabou qu’il n’aime pas évoquer surtout avec ses proches, Kendji pourrait s’offrir un bel appartement dans la capitale ou une superbe demeure mais, non, il a le goût de la simplicité. Le chanteur habite un petit pavillon dans une ville de grande banlieue parisienne - tout juste sait-on qu’il faut rouler au milieu d’une forêt et des champs -, “où se trouvent les caravanes de toute la famille”, précise le journal. Le jeune homme réside dans “une maison individuelle modeste au grand toit de tuiles marron est agrémentée d’un petit jardin en gravier” mais sa caravane n’est pas loin et il lui arrive encore de préférer y dormir. “Parfois je dors dans la maison, parfois dans la caravane, c’est un refuge dans lequel je me sens bien, et j’adore y entendre le bruit de la pluie qui me berce. C’est une chance d’avoir les deux... Et oui, je vis toujours comme un gitan”, a confié Kendji Girac, révélant ainsi ce petit plaisir touchant et inattendu.



Kendji Girac, de retour dans les bacs avec un nouvel album intitulé Mi Vida porté par le single Habibi, a pourtant un temps essayé une autre vie loin de son clan. Mais cela ne lui avait apporté aucun plaisir, bien au contraire... “Je ne lâcherai pas ce petit coin de paradis même pour un appartement sur les ChampsElysées à 10 millions d’euros. Il y a quelques années, j’en ai loué un pendant un mois et demi, rue de la Boétie, je le payais 4000 ou 5000 euros par mois. J’y suis resté une semaine et je suis rentré ici. Il n’y a rien à faire, je n’y arrive pas. Ça m’a agacé, je me sentais seul, abandonné”, clame-t-il. Le chanteur, coach de The Voice Kids, l’affirme : “Je suis bien ici. Il me faut des choses très simples pour être heureux : ma famille, des grands espaces, une maison pour que tout le monde soit bien.”