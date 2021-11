Meghan Markle de retour à la télé

Après 18 saisons, le talk-show d'Ellen DeGeneres va s'arrêter à la fin de l'année. Mais pas avant une dernière grosse interview au fort potentiel d'audiences. Comme sa consoeur Oprah Winfrey il y a huit mois, elle a réussi à obtenir quelques confidences de Meghan Markle, cette semaine.



L'ex-actrice de la série Suits, devenue duchesse de Sussex en épousant le prince Harry en 2018, est désormais engagée pour un projet qui lui tient à coeur aux Etats-Unis : le congé parental. Et si elle multiplie les apparitions publiques ces derniers jours, ce 17 novembre, dans une première bande annonce du programme, on découvre que Meghan Markle a plutôt choisi de parler de ses débuts difficiles, dans cet entretien exclusif.



La roturière, qui a longtemps galéré avant de décrocher le rôle de Rachel Zane qui l'a rendue célèbre à la télévision, explique qu'elle venait souvent dans les studios du Ellen Show (chez Warner Bros), lorsqu'elle passait des castings. Elle se souvient : "Les agents de sécurité me disaient toujours 'Bonne chance ! On espère que vous aurez le rôle !'"