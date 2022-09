Meghan Markle bientôt de retour au Royaume-Uni ?

Depuis leur installation aux Etats-Unis, Meghan Markle et le prince Harry sont restés éloignés de la famille royale et une ambiance particulièrement tendue s’est installée au fil des semaines. Mais la mort de la reine Elisabeth a réuni les Sussex avec le reste de la famille royale, le temps des hommages et des funérailles. Se pourrait-il que cela encourage les parents d’Archie et de Lilibet à revenir au Royaume-Uni ? Certains experts royaux pensent que c’est tout à fait possible.



Absolument terrifiée à l’idée de revenir au Royaume-Uni où elle ne se sent plus la bienvenue, Meghan Markle a été surprise de voir que de nombreux anonymes étaient heureux de la voir, de pouvoir la saluer et échanger quelques sourires ou mots avec elle. Un accueil des Britanniques qui pourrait tout changer, comme l’explique l’expert royal Neil Sean au Mirror. Selon lui, tout cela a permis à Meghan Markle de voir qu’un retour au Royaume-Uni était possible dans un avenir plus ou moins proche.



Pour le moment, le duc et la duchesse de Sussex sont heureux en Californie où ils peuvent vivre exactement la vie qu’ils ont envie de vivre. Mais la mort de la reine, l’accession du roi Charles au trône et l’apaisement de Meghan Markle pourraient changer la donne.