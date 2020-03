Meeting international de para-athlétisme de Marrakech : Victoire de la sélection marocaine

L’équipe marocaine de para-athlétisme s'est imposée, haut la main, en terminant samedi soir, en tête du tableau final des médailles, et ce au terme de la 5ème édition du Meeting international de para-athlétisme tenue du 27 au 29 février au Grand stade de Marrakech.

Le Maroc a pu décrocher 53 médailles au total, dont 21 en or, 17 en argent et 15 en bronze, suivi de loin par le Kenya avec 23 médailles (09 en or, 06 en argent et 08 en bronze) et la République tchèque avec 20 médailles (06 en or, 07 en argent et 07 en bronze).

L’Irak a occupé la 4è place avec 15 médailles, dont 06 en or, 06 en argent et 03 en bronze.

Cette grande performance de la sélection nationale était attendue, étant donné que le Maroc dispose d'athlètes de niveau mondial ayant déjà remporté des médailles lors des Championnats du monde et des Jeux paralympiques.

Dès la première édition de ce Meeting, l'équipe nationale a pu dominer le tableau des médailles.

La cérémonie de clôture de ce meeting a été rehaussée par la présence notamment, du wali de la région de Marrakech-Safi, Karim Kassi-Lahlou, des chefs des délégations participantes, des présidents des associations et clubs affiliés à la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes handicapées (FRMSPH) ainsi que des partenaires de la Fédération.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la FRMSPH, Hamid El Aouni, a fait savoir que ce meeting a connu un immense succès comme en témoignent le nombre et la renommée des athlètes ayant fait le déplacement. Les athlètes marocains ont été au rendez-vous et plusieurs d’entre eux ont réussi à réaliser le minima qualificatif pour les prochains Jeux paralympiques, a-t-il ajouté, notant que certains parmi eux ont profité de cette manifestation sportive pour améliorer leurs performances.

Le nombre d’athlètes qui représenteront le Maroc aux prochains Jeux paralympiques à Tokyo a augmenté par rapport aux derniers Jeux paralympiques, s’est-il réjoui.

M. El Aouni a émis le souhait de voir ce meeting international rejoindre dès l’année prochaine, le Grand Prix d’athlétisme, confirmant ainsi la qualité du travail réalisé par la Fédération, aussi bien au niveau de l’organisation, qu’au niveau de la préparation des athlètes.

initiée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par la FRMSPH, avec l’appui du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et "World Para-athletics", cette édition a connu la participation de sportifs talentueux issus de plus d'une vingtaine de pays d’Afrique, d’Europe et d’Asie, ainsi que du Maroc.

Ainsi, les membres de la sélection nationale et les meilleurs athlètes étrangers du para-athlétisme, étaient en lice trois jours durant dans la cité ocre, pour pouvoir réserver leurs tickets aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020.

A noter que le Maroc était représenté à cette compétition par une équipe composée de 66 athlètes, dont 45 hommes et 21 femmes.

Voici, par ailleurs, la liste des médaillés marocains lors de cette 3ème et dernière journée:

- El Kassioui Fouzia (F33) en javelot: Record d’Afrique et médaille d’or

- Karim Youssra (F41) en disque: Or

- Sadni Ayoub (T47) en 200 m: Or

- Amguoun Mohammed (T13) en 400m: Or

- El Jamili Hicham (F57) en javelot: Or

- Nouiri Azeddine (F34) en javelot: Or

- Ouassif Redouane (T54) en 1500 m: Or

- Bammou Abdelfattah (T54) en 400 m: Or

- Bouajaj Abdellah (F54) en javelot: Argent

- Haddi Yassin (T47) en 200 m: Argent

- Ouahman Rachid (F33) en javelot: Argent

- El Garaa Hayat (F41) en javelot: Argent

- Thabit Redouane (F40) en disque: Argent

- Derhem Zakaria (F33) en javelot: Bronze

- El Kaoui Nourelhouda (F55) en disque: Bronze

- Chhimi Yahya (T36) en 400 m: Bronze

- Amoudi Saida (F35) en javelot: Bronze

- Hajjar Driss (F56) en javelot: Bronze

- Bouja Mouncef (T13) en 400 m: Bronze