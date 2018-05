Meeting international d’athlétisme de la FRMSPH

La 3è édition du Meeting international d’athlétisme, organisée par la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes handicapées (FRMSPH) et disputée au Grand Stade de Marrakech du 26 au 28 avril, a été marquée par une nette domination des trois pays maghrébins : Tunisie, Maroc et Algérie.

La Tunisie s’est classée première au classement final avec 46 médailles (23 médailles d’or, 12 d’argent et 11 de bronze), suivie du Maroc avec 63 médailles (19 médailles d’or, 25 d’argent et 19 de bronze).

L’Algérie a, quant à elle, occupé la troisième place au classement final avec 45 médailles (15 médailles d’or, 12 d’argent et 8 de bronze).

L’Espagne, 4è au classement général par pays, arrive loin derrière avec 26 médailles (7 médailles d’or, 11 d’argent et 8 de bronze) suivie de l’Angola avec 4 médailles (3 médailles d’or et 1 de bronze).

Un total de 213 sportifs représentant 26 pays étaient en lice lors de cette 3e édition du Meeting international d'athlétisme, placée sous l'égide du Comité paralympique international.

Les nations représentées lors de cette édition étaient l'Angola, le Bénin, le Burundi, le Cap Vert, le Congo Brazzaville, la RD du Congo, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Kenya, la République centrafricaine, le Mali, Sao-Tomé, Sénégal, Togo, Ghana, Espagne, République Tchèque, Algérie, Tunisie, Libye, Koweït, Guinée, Jordanie, Grèce et le Maroc.

Les sportifs engagés (handicap moteur et visuel catégories 10, 20, 30, 40 et 50) ont concouru dans les courses du 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m et 2000m, aux sauts en longueur, hauteur et triple saut ainsi qu'aux lancers de poids, du disque et du javelot.

La délégation marocaine était la plus représentée avec 52 athlètes dont 17 dames et avait pour objectif de conserver le titre.