Med Paper : le CA en baisse de 6,96% à fin septembre

Med Paper a enregistré un chiffre d'affaires (CA) de 74,8 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2024, en baisse de 6,96% par rapport à la même période de l'année précédente.



Au troisième trimestre 2024 (T3-2024), le CA s'est établi à 25,7 MDH, marquant une légère hausse par rapport au T3-2023, et ce malgré un contexte national et mondial difficile, indique la société dans un communiqué sur ses résultats financiers.



Les investissements réalisés à fin septembre 2023 se sont élevé à 4,1 MDH, destinés au développement de l’outil industriel, précise le communiqué.



En matière d’endettement, Med Paper a enregistré une diminution modérée de sa dette nette, passant de 115,9 MDH au T3-2023 à 114,2 MDH au T3-2024, soit une amélioration de 1,7 MDH.



Malgré les défis économiques nationaux et mondiaux, Med Paper poursuit le déploiement de sa stratégie visant à consolider sa position sur le marché marocain, se disant confiante quant aux opportunités offertes par l’entrée en vigueur de la loi sur la préférence nationale.