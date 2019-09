Mauvaise opération pour les U23 de Beaumelle

Pour sa première à la tête des U23, Patrice Beaumelle a eu tout faux et c’est le moins que l’on puisse dire, comme en témoigne le match nul concédé samedi à Marrakech face au Mali (1-1). Un résultat qui rend hypothétique une qualification marocaine pour la prochaine CAN de la catégorie, quand bien même il reste encore un match retour à disputer demain à Bamako.

En déployant ses hommes en 4-3-3, le technicien français a d’emblée donné le ton et il n’était pas difficile de lire ses intentions, à savoir confisquer le ballon et essayer de le récupérer le plus vite possible à la perte. Oui mais voilà, son ambition démesurée s’est heurtée à la fois au réalisme malien et au manque de vécu collectif de son groupe. Et pour cause, ses intentions de jeu ont été en totale inadéquation avec sa situation. C’est-à-dire un plan de jeu qui a besoin de temps pour être mis en place tout comme le pressing haut qu’il espérait. Sauf que lui n’en avait justement pas et au lieu de s’appuyer sur ce qui fonctionnait avant son arrivée, il a préféré faire table rase du passé. Tout d’abord en convoquant comme des messies plusieurs internationaux A. Il a même poussé la tendance jusqu’au bout en les titularisant tous, quitte à positionner Mazraoui en sentinelle devant la défense. Ce qui sonne comme un désaveu pour les joueurs qui étaient là avant eux, d’autant plus que les Hakimi, Mendyl et le premier nommé n’ont pas fait le match de leur vie. Loin de là. Seul En-Nseyri a surnagé.

Malgré plusieurs avertissements, la charnière défensive marocaine a tout de même été prise à défaut à cause d’un mauvais alignement et d’un manque d’agressivité sur le porteur du ballon. Sur cette action, Dari et Boutouil ont aussi fait preuve d’une grande naïveté en laissant Ibrahima Koné ajuster à sa guise un tir imparable à ras de terre (31’). Le score aurait pu être beaucoup plus lourd si ce n’étaient les interventions salvatrices de Mehdi Benabid. Pour les motifs d’espoir, y en a pas des masses, mais le but égalisateur en a incarné deux. Dans la lignée de sa rencontre, El Mourabit a fait la différence sur le côté droit avant de centrer avec une précision démentielle pour la tête d’En-Nseyri qui a repris d’une belle tête piquée l’offrande de son coéquipier.

Ce but ne doit rien à une quelconque organisation ou animation offensive. Et ceux qui ont vu le match auront certainement compris que les bonnes paroles distribuées par Beaumelle en conférence de presse n’étaient que du trompe-l’œil. Pour s’en persuader, il suffit de revoir sa réaction et son visage livide au moment de l’ouverture du score malienne. Un aveu de faiblesse qu’il n’a d’ailleurs pas tardé à exprimer en remplaçant El Ouardi, qui n’était pourtant pas le pire sur le terrain, par Douik. Tout ça pour repositionner dans le cœur du jeu Hakimi au côté de Mazraoui. Mais cela n’a rien donné, car ce n’est pas en accumulant les talents que l’on obtient un collectif fort et efficace. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à espérer que l’équipe nationale U23 et son coach retrouvent un minimum d’humilité dans le plan de jeu et pourquoi pas jouer le contre pour une fois.