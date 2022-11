Matthew Perry “tuerait pour être marié”

Matthew Perry publiera bientôt ses mémoires très attendues "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" et en a fait la promotion lors d'une interview avec GQ, expliquant pourquoi il a mis un terme à ses relations amoureuse et ses regrets à ce sujet.



"Je romps avec elles parce que j'ai une peur mortelle qu'elles découvrent que je ne suis pas assez bien, que je ne compte pas, et que je suis trop en manque d'affection. J’ai peur qu'elles rompent avec moi, que cela m'anéantisse, que je doive prendre des drogues et que cela me tue", a-t-il confié, avant d'admettre avoir des regrets. 'Vous savez, je ne dramatise pas quand je dis qu'il y a 10 femmes sur la planète avec qui je tuerais pour être marié. Avec qui je suis sorti et avec qui j'ai rompu. Et maintenant elles sont toutes passées à autre chose, elles sont..."



Par ailleurs, l'acteur de "Friends" a récemment confié qu'il s'était séparé de Julia Roberts pour cette raison.



"Sortir avec Julia Roberts, c'était trop pour moi. J'étais constamment certain qu'elle allait rompre avec moi. Pourquoi ne le ferait-elle pas ? Je ne suffisais pas ; je ne pourrais jamais suffire ; j'étais brisé, tordu, impossible à aimer", a-t-il expliqué.