Matt Damon fait son mea culpa

L'heure du mea culpa est venue pour Matt Damon. Il faut dire que la fin d'année 2017 a été sacrément agitée pour l’acteur que l'on a accusé d'être au courant depuis bien longtemps des agissements de Harvey Weinstein. Il y a près d'un mois, il avait ensuite créé des remous en affichant sa vision du harcèlement sexuel et en voulant mettre en exergue la "différence entre une main aux fesses et un viol ou des attouchements sur mineur".

Dans un entretien accordé au show Today et relayé par CNN, le comédien de 47 ans a joué la carte des excuses et du profil bas : "Beaucoup de ces femmes sont mes amies et je les aime, les respecte et soutiens ce qu’elles font. Je veux prendre part à ce changement et accompagner ce mouvement, mais je devrais rester sur la plage arrière et fermer ma bouche pendant un moment." s'est-il amendé. Nul doute qu'on ne l'y reprendra plus.