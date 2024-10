Matches amicaux pour les U18 et les U20: Stage de préparation de l’EN des natifs de 2000

La sélection nationale des moins de 18 ans de football jouera deux matches amicaux face à son homologue danoise, indique la Fédération Royale marocaine de football. A cet effet, la sélection marocaine effectuera un stage de préparation, du 7 au 15 octobre, au Complexe Mohammed VI de Football, précise la même source.



L’entraineur des U18 nationaux, Noureddine Naybet a fait appel à 24 joueurs pour ce stage. Ils disputeront le premier match le 11 octobre, puis un deuxième, trois jours plus tard.

Voici la liste des joueurs convoqués: Omar El Khattab (AS FAR), Bilal El Bouchari (AS FAR), Saad Antra (Raja Club Athletic), Abderrahmane Arkid (FUS), Adam Baalal (Union Touarga), Khalid Kasbi (Union Touarga), Hicham Mellali (Académie Mohammed VI), Taha Moundaq (Olympic Club Safi), Anrich Melchior (RC Strasbourg/France), Mustapha Azenked (EA Guingamp/France), Mohamed Karrou (Sochaux/France), Jibril El Baraka (Stade Rennais FC/France), Youssef Khoudda (AJ Auxerre/France), Nadir El Jamali (AS Saint-Étienne/France), Mani Lopez El Mouadan (Marbella/Espagne), Houssam Kounia Ait Tamlihat (Unión Deportiva Almería/Espagne), Yahya Idrissi Regragui (Chelsea FC/Angleterre), Yusuf Rabbaj (Rusthall FC/Angleterre), Mohamed Yassine Azzouz (Oud-Heverlee Louvain/Belgique), Yassin Aouriaghel (Lierse/Belgique), Shadi Guellet (Club Brugge KV/Belgique), Akram Ayadi (Eintracht Frankfurt/Allemagne), Arian Römers (FC Koln/Allemagne), Anass El Mahboubi (Inter Milan FC/Italie) et Nawfel Kadar Abdelkader (Torino/Italie)



De son côté, la sélection nationale de football des moins de 20 ans disputera deux matches amicaux face à son homologue française, les 11 et 14 octobre au centre de Clairefontaine (banlieue de Paris).



Cette double confrontation sert de préparation au prochain tournoi de l’UNAF (Egypte-2024) en novembre prochain et qualificatif à la prochaine CAN de cette catégorie.



Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués pour ces matches: Yanis Benchaouch (AS Monaco/France), Hamza Koutoune (Académie Mohammed VI de football), Ismail Aouad (Lens/France), Ayman Arguigue (Sociedad Deportiva Huesca/Espagne), Adam Boayar Benaisa (Elche/Espagne), Naim Byar (Bologna FC/Italie), Naoufel Elhannach (Paris Saint-Germain/France), Ismael Baouf (RSC Anderlecht/Belgique), Ahmed Khatir (Waasland-Beveren/Belgique), Ali Maamar (RSC Anderlecht/Belgique), Saad El Haddad (Venezia/Italie), Anas Tajaouart (RSC Anderlecht/Belgique), Yassine Gessime (USL Dunkerque/France), Yassir Zabiri (Famalicao/Portugal), Ilias Boumassoudi (BVV Den Bosch/Pays-bas), Abdelhakim Mesbahi (AS FAR), Achraf Gagua (Union Touarga), Reda Laalaoui (Fath Union Sport), Abdesalam Al Achhab (Fath Union Sport), Anass El Makkaoui (Fath Union Sport), Mouad Dahak (Union Touarga), Houssam Essadak (Union Touarga) 23. Fouad Zahouani (Union Touarga), Smail Bakhty (sans club) et Yassine Khalifi (Lille FC/France).



Par ailleurs, l’équipe nationale des natifs de 2000 et plus effectuera un stage de préparation du 7 au 15 octobre au complexe Mohammed VI de football afin de se préparer pour les prochaines échéances, indique la FRMF.



A cet effet, l’entraineur de l’équipe nationale des joueurs locaux, Tarik Sektioui a fait appel à 26 joueurs afin de prendre part à ce stage.



Voici la liste des joueurs convoqués : Bouchaib Arrasi (Raja Casablanca), Houcine Rahimi (Raja Casablanca), Zakaria Labib (Raja Casablanca), Mohammed Reda Asmama (Union Touarga), Ilyas Lakrimi (Union Touarga), Khalid Aït Ourkhane (AS FAR), Amine Zouhzouh (AS FAR), Akram Nakach (AS FAR), Zakaria Ajoughlal (AS FAR), Mohammed Moufid (Wydad Casablanca), Oussama Zamraoui (Wydad Casablanca), Nassim Chadli (Wydad Casablanca), El Mehdi Moubarik (Wydad Casablanca), Taha Mourid (Wydad Casablanca), Walid Nassi (Wydad Casablanca), Adil Tahif (Renaissance Berkane), Haitham Manout (Renaissance Berkane), Ayoub Khayri (Renaissance Berkane), Rachid Ghanimi (FUS Rabat), Ayoub Moulouaa (FUS Rabat), Amine Siouane (FUS Rabat), Yahya Benkhalek (FUS Rabat), Mohamed Amine Koutaiba (Hassania Agadir), Ilyas Moutik (Hassania Agadir), Abdelhamid Maali (Ittihad Tanger) et Hamza Bouskal (Rapide Oued Zem).