Match de gala à Laâyoune : Des légendes du ballon rond célèbrent la Marche Verte

Le stade Cheikh Mohamed Laghdaf à Laâyoune a été de nouveau la destination privilégiée d'une pléiade de légendes du ballon rond mondial qui ont participé mercredi à un match de gala pour fêter avec le peuple marocain le 44è anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Des dizaines de grands noms ayant marqué durant plusieurs années de leur empreinte le football marocain, africain et mondial ont offert à la population de la ville de Laâyoune un spectacle haut en couleur lors de cette manifestation sportive, placée sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI.

Organisé en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, ce match qui s'est déroulé en présence de plus de 10.000 spectateurs a opposé l’équipe des anciens joueurs arabes et africains à celle des anciens du reste du monde. Y ont pris part nombre de figures emblématiques du football, telles que les Brésiliens Cafu, Rivaldo et Edmilson, l’Argentin Javier Saviola, le Sénégalais El-Hadji Diouf, les Camerounais Samuel Eto’o et Roger Milla, l’Egyptien Mohamed Aboutrika, le Tunisien Karim Hakki, outre les Marocains Hassan Fadel, Salaheddine Bassir et Rachid Daoudi, ainsi que d’autres vedettes du ballon rond.

Cette rencontre footballistique s’est soldée sur le score de 1 but à 0 au profit de l’équipe des anciens joueurs arabes et africains, signé par le buteur historique de la Coupe d’Afrique des nations, Eto’o.

Dès leur arrivée dans la capitale des provinces du Sud, un accueil des plus enthousiaste a été réservé à ces stars qui ont tenu à assister à ce grand rendez-vous, pour partager avec le public des instants de joie et de bonheur et revivre les souvenirs d’un passé proche.

Cet évènement sportif s’est déroulé en présence notamment du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, ainsi que des élus et responsables locaux.